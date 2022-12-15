【教師操守】未至於「終身停牌」個案會列明釘牌年期　教師只得1次機會申請復牌

▲ 教育局今日公布《教師專業操守指引》，共列出8項教師專業守準則。（資料圖片）

教育局今日（15日）公布《教師專業操守指引》，共列出8項教師專業守準則，並就各項準則列舉例子。指引亦列出處理涉違反專業操守個案的機制，提到若教師涉嚴重但未至終身停牌的個案，局方會列明釘牌年期。

指引列出教育局處理教師涉違反專業操守個案的機制，列明倘違規嚴重但未至「終身停牌」的個案，可在若干年期後重新再提出註冊申請，被釘牌教師須自行舉證，提出「強力證據」證明自己已「改過自新」，「適合及適當」出任教師。教育局局長蔡若蓮指有關教師一般可在釘牌後3年申請復牌，但只有1次申請機會，意味倘不獲接納即變終身停牌。

指引列明，教育局接獲有關教師投訴後，局方會先要求學校按校本機制調查，並讓涉事教師申述，再向當局提交報告；其後由教育局首長級人員組成內部專責小組，就個案作詳細審視；如專責小組認為投訴有機會成立，將請涉事教師提出書面申述，再決定跟進行動及懲處。被釘牌的教師可在21天內向上訴委員團提出上訴，委員團成員由特首委任，而上訴委員會由5名團員組成，當中包括3名檢定教員。

蔡若蓮指，投訴會先經過學校處理，其後再由教育局審視判決是否準確，強調負責的教育局首長級人員亦包括專業職系人員，至於釘牌個案，亦會有資深教師參與處理上訴。未來會否再成立類似「教育人員專業操守議會」的業界組織以提升認受性？她指上述「兩層式」投訴機制已足夠保障被投訴人。

教育局指，若教師的行為屬嚴重專業失當，如觸犯刑事罪行被判處監禁，或觸犯與性有關的罪行，會「終身停牌」；對於嚴重但未至終身停牌的個案，局方會在取消其教師註冊的函件訂明，在若干時間、例如3年內，不會再考慮其註冊申請，意即有關教師在相關年期後有機會申請復牌。

蔡若蓮解釋，3年是考慮到一些年輕教師因經驗或能力不足而被釘牌，如改進涉及教學相關進修，教師可向常秘申請豁免中小學的禁足令；但相關年期但不適用於涉及嚴重違反師德的教師。教育局補充，不稱職或違犯輕微罪行的教師，要自我提升或改過自新；若涉道德行為和專業操守，相關人士要誠心悔改，亦需歷練、累積和內化，故3年是最低限度的要求。

教師專業操守指引出爐涉8大準則 共列32項教師不應做行為，詳情即看：【下一頁】。教育局說，每宗個案均以嚴謹的態度，採取不偏不倚、公正持平及客觀的方式，按既定機制及程序處理。

教育局亦於指引中列出部分以往被釘牌的教師個案，有人涉掌摑幼童，亦有教師因管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，而被法庭判處監禁；亦有教師因持續採用大量偏頗的教材教授高中通識科，教育局指，相關教材欠缺理據或實證支持，甚至歪曲事實，亦包含失實評論、散播仇恨和偏激的意識，且帶貶損國家的立場，容易挑起讀者對國家及國民的反感，對學生的學習及價值觀的建立，帶來負面而深遠的影響，故取消其註冊。

至於涉違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料， 法庭的判決並非唯一的參考。教育局指，即使涉事教師未有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，其行為若是不能被接受，亦會就其教師註冊採取適當的行動。

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記者：黃悅晴、馮琪雅