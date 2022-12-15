【教師操守】違反教師專業操守個案將列明釘牌年期　嚴重專業失當須終身停牌

▲ 教育局今日公布《教師專業操守指引》，共列出8項教師專業守準則。（資料圖片）

教育局今日（15日）公布《教師專業操守指引》，共列出8項教師專業守準則，並就各項準則列舉例子。指引亦列出處理涉違反專業操守個案的機制，提到若教師涉嚴重但未至終身停牌的個案，局方會列明釘牌年期。

教師專業操守指引出爐涉8大準則 共列32項教師不應做行為，詳情即看：【下一頁】。教育局說，每宗個案均以嚴謹的態度，採取不偏不倚、公正持平及客觀的方式，按既定機制及程序處理。

教育局指，收到關於教師的投訴後，會先要求學校按校本機制進行調查，讓教師申述，採取適切的校本跟進行動，及向當局提交報告。由教育局首長級人員組成的內部專責小組，會就每宗教師相關個案詳細審視，如局方初步認為投訴有機會成立，會告知被投訴的教師，並邀請教師在合理的時間內提出書面申述，其後會詳細考慮申述內容，決定跟進行動及懲處，並向常任秘書長作出建議。

教育局指，就極嚴重的個案，會根據《教育條例》取消涉事教師的註冊；對於嚴重但未至終身停牌的個案，局方會在取消其教師註冊的函件訂明，在若干時間、例如3年內，不會再考慮其註冊申請。若教師的行為屬嚴重專業失當，則會「終身停牌」，不得重新註冊。被取消註冊的教師可於21天內提出上訴，將由5名上訴委員團成員以聆訊或裁定相關上訴。

教育局亦於指引中列出部分以往被釘牌的教師個案，有人涉掌摑幼童，亦有教師因管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，而被法庭判處監禁；亦有教師因持續採用大量偏頗的教材教授高中通識科，教育局指，相關教材欠缺理據或實證支持，甚至歪曲事實，亦包含失實評論、散播仇恨和偏激的意識，且帶貶損國家的立場，容易挑起讀者對國家及國民的反感，對學生的學習及價值觀的建立，帶來負面而深遠的影響，故取消其註冊。

至於涉違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料， 法庭的判決並非唯一的參考。教育局指，即使涉事教師未有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，其行為若是不能被接受，亦會就其教師註冊採取適當的行動。

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記者：黃悅晴、馮琪雅