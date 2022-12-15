【致敬英雄】消防員救火全身熏黑如黑炭　網民致敬：願一生平安

▲ 消防員救火全身熏黑如黑炭，網民致敬：願一生平安。

消防員工作值得敬佩！近日有市民分享一張消防員救火現場的相片，其中一名消防員「由頭黑到腳」，引起網民熱議。

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樓主在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，分享一張有多名消防員到火災現場救火的相片。現場環境烟霧彌漫，地上有多條消防喉，其中有消防員的防火衣明顯被熏黑。不過，在相片正中間的一名消防員吸引了網民眼球，因他被熏黑的程度誇張，相信是衝進火場成功滅火後疲憊步出時被拍下。其包括面罩、頭盔、揹著的壓縮空氣氣樽等全身裝備，都被熏到漆黑，名副其實「由頭黑到腳」，猶如一塊行走中的黑炭；有網民更有愛地形容，似遊戲中未解鎖的英雄角色。

網民致敬：願一生平安

樓主在帖文中也重點提及該名漆黑的消防員：「從火場出來變成全黑色的消防哥哥你們見過未？」讚揚消防員工作辛苦，值得敬佩：

感覺他們的工作好像和地獄死神打仗回來似的，消防哥哥的工作真係值得我們敬佩........ 消防哥哥加油加油！

帖文下不少留言表示認同，亦認為消防員無論在任何危險關頭，都一直站在第一線與市民出生入死、保護市民，是值得尊敬的英雄，願他們能一生平安。

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責任編輯：羅嘉欣