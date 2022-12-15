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【法證先鋒V】陳嘉慧打變闇黑女拳王　陳曉華首次吊威也覺好玩

娛樂 12:49 2022/12/15

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《法證先鋒V》

TVB台慶劇《法證先鋒V》每個單元個案演出女藝人受關注，繼早前出場的陳曉華、羅毓儀及糖妹等，昨晚（12月15日）《法證先鋒V》輪到憑《愛上我的衰神》人氣急升兼入圍「最受歡迎電視女角色」十強的陳嘉慧（Erica）。

劇中飾演社工雁菊的Erica，與兒時好友傅劍成（丁子朗飾）合作，殺死社團人士張子雄（何偉業飾）。玄妙的是，與雁菊與劍成聯手的還有一名神秘人，不過鏡頭卻一直刻意隱瞞該名神秘人犯案時的身份樣貌，令劇情更添懸疑。

Erica的打拳Look大獲好評。

陳嘉慧撒嬌澄清

是次Erica演出有一定新鮮感，皆因以「陽光少女」Style見稱的她，180度轉變飾演闇黑偏激熱血社工，擅長打拳的她更是疾惡如仇，相當兇狠。

在其中一條花絮宣傳片中，Erica拍攝打架場面除了話「起飛腳就起飛腳」，對著武師亦是拳拳到肉，因而獲封女拳王。

Erica事後受訪時笑言，拍攝時其實一再被嫌唔夠力：「我每一下都係用盡吃奶嘅力去打佢哋，但佢哋依然話唔痛，係咁叫我畀啲力，我驚我會打死佢添呀，其實我真係畀咗好多力，但佢哋依然叫我畀力。」

Erica被封女拳王。

談到被指兇狠，她即撒嬌澄清謂：「好多謝武指教我點起腳同出拳，我睇番片都覺得自己幾狼死吓。平時嘅我唔係咁架，我平時好溫柔、好陽光架！」

Erica為了劇中打拳場面更專誠學打拳，而其拳手造型亦贏得網民正評：「陳嘉慧終於出場」、「陳嘉慧好睇」、「陳嘉慧好正，甜美又得，暗黑又得」。據知Erica劇中角色甚有發揮，稍後更會涉及重大事件，期待值高。

陳曉華首次吊威也。

陳曉華首度吊威也

至於一人分飾母親柳青及女兒楊冰的陳曉華（Hera），亦是本周焦點人物。身為咖啡店老闆娘的楊冰本周將離奇失蹤，前法證員工司徒亮（白彪飾）及寶英（王敏奕飾）聯手展開調查，事件進展更相當耐人尋味。

對於可以在同一劇集中分飾兩角，她笑言感覺有趣，皆因角色性格截然不同，並謂角色髮型讓她更易入戲。Hera說：「個角色就媽咪粗魯啲衝動啲，個女就好斯文嘅，我覺得造型方面幫咗我好多，只要一電完個頭我成個人嘅感覺即刻頑皮咗。」

Hera又謂劇中最難忘的地方，是首度挑戰吊威也戲。在另一條花絮宣傳片中，可見她為該場碌落山戲費盡功夫，單是一個簡單的翻身動作也要試位及拍攝多次，還要應付逃命奔跑戲。

由於現場頗為大風，令她頓時「頭髮亂了」，畫面趣怪。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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