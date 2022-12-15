【外送辛酸】不滿外賣員送錯飲品　打工仔嬲爆辱罵︰無讀書先去送外賣

▲ 有外賣員送錯飲品，打工仔背地裡辱罵他「沒讀書才會去送外送」。

外賣員總是冒著風吹雨打日曬外送，卻有人對他們不表尊重。一名女網民日前於社交平台分享，有外賣員送錯飲品，她的同事感到不忿，於是在背地裡不斷辱罵對方，批評他「沒讀書才會去送外送」。事件令她想到其中年轉職當外賣員的親人，為了養活一家大小不怕辛酸的經歷。

該名女網民本周一（12日）於facebook群組「爆怨2公社」發帖文表示，她陪同事拿外賣飲品，回到公司座位才發現送錯了，原本落單的珍珠奶茶和紅茶，送來時紅茶卻變成百香果綠茶。同事隨即說外賣員壞話，「外送員超廢」、「簡單送個飲料都會出錯」、「對個品項有這麼難嗎」，總之就是不停碎念。

同事罵了一輪還沒罷休，之後還繼續傳短訊給她，又是一堆抱怨的話，包括︰

就是沒讀書才會去送外送啦！

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中年轉職當外賣員養家

女網民當時有點生氣，也覺得他很無知。她想到做外賣員的舅父因投資欠債，加上中年轉職遇到阻滯，身為經濟支柱的他為了養育孩子，就在外賣平台當外送員。舅父認為外送工作門檻較低，時間較彈性，而且「跑長一點收入也還不錯」，就是多勞多得了。

因為舅父的情況，當她聽到同事說「跑外送是因為沒讀書、沒文化」，她便不同意，有感職業高低不是這樣區分。她提及舅父是國立大學畢業，只是換跑道不順利而做外送工作。她感慨︰

願意這樣在外面風吹日曬跑外送，或是身兼多份工作的人，幾乎都有自己的苦衷……

網民︰無品又無家教

網民一面倒批評這位同事無品又無家教，不懂得尊重別人，認為不論各行各業也值得被尊重，也不是「花錢就是大爺」。有網民點出重點，「核對餐點是店家責任，外送員只要確認單號不要送錯」、「真的不懂為甚那麼多人討厭外送員還要訂」。

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責任編輯︰王明芳