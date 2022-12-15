【周末郊遊線】33R線及74R往北潭涌本周六啟用　城隧轉車享轉乘優惠

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西貢北潭涌是行山、燒烤的熱門郊遊地點，隨著社交距離措施放寬，北潭涌一帶於周末期間乘客需求上升。九巴今日（15日）宣布，將於本周六（17日）起，開辦全新郊遊線33R [荃灣愉景新城 ⇋ 北潭涌] 及 74R [太和 ⇋ 北潭涌]。路線33R由荃灣愉景新城開出，途經荃灣市中心後，經城門隧道轉車站直達馬鞍山市中心，再沿西沙路前往泥涌、水浪窩、企嶺下、黃竹灣、大網仔、西貢戶外訓練營及北潭涌，為首條荃灣直達西貢北潭涌的巴士路線。

由屯門、元朗、天水圍、美孚及葵涌出發前往北潭涌郊遊的乘客，可於城隧轉車站優惠轉乘33R線。乘客前往西貢及黃石碼頭亦可享有「第二程免費」的轉乘優惠，於泥涌或以後各站，轉乘路線99、99R或299X前往西貢市中心，或於北潭涌轉乘路線94、96R或289R前往北潭凹及黃石碼頭。

另外，路線74R亦於同日起投入服務，由太和巴士總站開出，停靠大埔中心巴士總站、廣福邨後，走線與33R線相同，由海栢花園沿西沙路前往北潭涌。路線74R的乘客，可享有與路線33R一樣的轉乘優惠，往來西貢市中心及黃石碼頭。

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責任編輯：余思嵐