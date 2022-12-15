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吳浣儀駱應鈞相識多年首次合作　魏浚笙把握機會請前輩教演技

娛樂 13:08 2022/12/15

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吳浣儀與駱應鈞認識多年，卻是首次合作。

魏浚笙（Jeffrey）、吳浣儀、駱應鈞日前為「昂坪360」 拍攝全新一輯廣告，3人飾演家人四圍遊覽，雖然眾人第一次合作，但無礙他們大晒溫馨時刻。

拍攝期間，途人邀請眾人合照，他們亦無任歡迎，魏浚笙亦不時落足咀頭氹兩位前輩，仲不時叫對方做「亞爸亞媽」：「細細個都睇佢地啲戲，最鍾意睇浣儀姐做《我和殭屍有個約會》，真係睇到好熟！」

Jeffrey續指：「之前拍《百萬同居計劃》我同浣儀姐都有份，但係冇機會同場演出，呢日把握機會同兩位請教吓啲演技。」他更表示每次到昂坪360都是工作，所以計劃約家人再到訪欣賞美景。 

浣儀姐欣賞魏浚笙

而浣儀姐就大讚魏浚笙演技好，笑言怕被對方趕上，都要進修一下演技：「之前未有機會欣賞佢嘅演技，呢日發現佢做戲非常之好，可以話係收放自如，只要比佢不停講嘢就可以，唔做綜藝真係浪費咗佢嘅天份。（覺得佢『吹水能力』好強？）佢講嘢真係冇得彈，唔可以唔比佢講嘢。」 

近年駱應鈞甚少電視亮相，他稱與吳浣儀相識數十年，但從未曾做對手戲，笑言這次廣告是「遲來的」感情線。

他指：「香港地方好細，大家都會識大家，所以一埋位就可以拍，唔洗特別交流嘅！（早排不適做手術？）其實呢排我一直都留喺香港，仲偶爾有拍電影，只係之前做訪問講起做手術，搞到大家誤會以為我有咩唔舒服，其實係好多年前嘅事喇，依家希望疫情冇晒大家多啲工開。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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