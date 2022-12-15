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【網絡熱話】尖沙咀食Omakase供廉價食材　埋單承惠2028元港女氣忿網上公審

食用安全 18:34 2022/12/15

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尖沙咀食Omakase供廉價食材，埋單承惠2028元港女氣忿網上公審。

繼蔡瀾早前評擊Omakase是「當客人是笨蛋」後，有女網民亦苦呻自己亦是中伏的其中一員，她指因早前想為朋友慶生，於是便與朋友到尖沙咀食串燒omakase，2人「埋單」2,028元。不過，最讓她氣忿的是每位承惠888元的串燒Omakase，全部食材均似乎如街邊小食無異，如燒鯖魚、雞翼、蘿蔔、魚蛋、冬菇、茄子...給人相當廉價感覺。她亦因此上網大肆公審店方，不少網民見到相關圖片，亦紛紛直指店方有「搵笨」之嫌。

最新影片:

該名女網民在Facebook群組「飲食黑店大全」發帖，並上傳照片控訴店方當自己「水魚」，多次強調「我究竟食佐咩咁貴」，指控店方收費高昂，但食材卻「完全無水準」，「唔係上等食材」及「伏中之伏」。她隨即亦上載多張相片，可見食材有鯖魚、蘿蔔魚蛋、雞排、白子（魚精）、銀杏、不知名貝類、烚蛋茄子、五花腩、蜆、炸枝竹、蠔...食材廉價之餘，賣相亦相當欠佳。

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事件曝光後，隨即引來熱議，不少人直指店方食水深，有心劏客：「水魚咁劏」、「888連視覺享受都無喎」、「無一樣值哩個價」。亦有人同情事主：「貴價食垃圾」、「笑左 食煙肉？蘿蔔 ？蛋？」

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責任編輯：羅嘉欣

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