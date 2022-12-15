《奪命狂呼6》最新預告曝光　《Wednesday》人氣女星靠嚇擔正

▲ 《奪命狂呼6》

在90年著名驚嚇片《奪命狂呼》（Scream）系列，由極受歡迎到愈拍愈少人留意，到去年推出第5集《奪命狂呼》（香港因疫情在今年才上映）回勇，影片口碑不俗，而且更有元祖莉芙金寶（Neve Campbell）等登場，立即勾起影迷回憶。

於是電影公司添食，推出《奪命狂呼6》（Scream VI），最新預告亦在今日（12月15日）發布。

鬼面殺手再現

承接上集劇情，故事講鬼面殺戮事件後，僥倖逃出生天的人全已離開胡士堡，各自開始新生活；豈料新一輪血腥風暴依然緊纏他們不放。

在《奪命狂呼6》中，瑪莉莎巴雷拉飾演的「莎曼花」、積絲雯沙禾布朗飾演的「明迪」、美臣古汀飾演的「查德」、希丹彭尼蒂亞飾演的「可碧」、歌迪妮覺絲飾演的「姬爾」再度集結，一起回歸與鬼面殺手再度交鋒。

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《Wednesday》女星擔正

上集由頭被追殺到尾，但仍然大難不死的少女「泰拉」，繼續由人氣女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Marie Ortega）擔綱。她近期在鬼才添布頓執導的Netflix劇集《星期三》（Wednesday）大放異彩，型格演出俘虜不少影迷。

究竟今次「泰拉」是否可以再次逃出鬼面殺手魔掌，成為繼「薛妮」及「姬爾」之後的另一「長壽」女主角？相信會成為《奪命狂呼》系列粉絲的焦點。

除上集原班人馬，《阿凡達：水之道》新星積甘比恩、《蜘蛛俠》系列東尼華路尼、《爆血新婚夜》莎瑪拉韋榮、《一個葬禮四個失禮》狄莫梅朗尼、《職業特工隊》亨利燦尼、《綠箭俠》祖舒辛加拉，聯同青春女星莉安娜莉比維圖及黛文尼高達，將一起捲入連還兇案。