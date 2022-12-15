多元化再培訓課程和項目 助你開拓事業機遇

在漫長的職業生涯中，少不免會遇上挑戰和轉變。不論你是新人求職、中年轉業，還是想在職場持續發展，都可以透過僱員再培訓局（ERB）的多元化課程和培訓項目，提升就業競爭力，為自己開拓事業新出路。

把握機會學習新技能 為未來發展鋪路



科技發展日新月異，提升科技應用的知識和技能有助開拓職場發展空間。ERB畢業學員謝俊禮透過修讀「軟件及人工智能應用程式開發人員證書」（青年培訓課程）增值資訊科技（IT）專業知識，裝備自己以投身感興趣的IT工作。過往主修商科的謝俊禮分享學習經歷說：「我一向對軟件及程式開發範疇很感興趣，於是報讀ERB課程。課程讓我了解IT行業的發展趨勢，掌握行內常用的應用軟件知識和技術，對日後工作甚有幫助。」謝俊禮於修畢課程後經培訓機構的就業轉介，入職電訊公司技術支援工作。為緊貼行業動態，他在公餘時更上網學習軟件知識，亦計劃未來修讀程式編寫課程，深耕IT專業。

▲ 謝俊禮透過ERB課程學習軟件及人工智能應用程式開發的專業知識，助他成功投身自己感興趣的資訊科技工作。

後50實習增值 齡活職場



現今職場文化靈活多元，實習除了是青年人投身職場的起步點，也為「後50」（50歲或以上人士）提供再戰職場的機會。過往從事採購工作的李詩敏於完成ERB「後50．實習生計劃」後，成功獲實習機構華富護老中心聘用為全職文員，協助處理院舍的行政工作。她表示實習體驗讓她得以發揮所長，同時學習新事物，開展第二事業。她積極投入工作，冀把新思維帶進護老中心，為院友提供優質服務。「以往未曾涉足安老服務業相關工作，實習計劃讓我有機會了解安老院舍的日常運作，亦能在新崗位上善用自己多年的職場經驗，重新出發，感到十分鼓舞。」

僱主分享：

華富護老中心院舍主管梁旋認為，ERB「後50．實習生計劃」為僱主提供多一個招聘途徑，填補勞動市場的空缺，而實習形式亦讓僱主及僱員雙方加深彼此認識。「計劃為僱主及僱員提供了一個橋樑進行配對，讓擁有豐富人生閱歷和工作經驗的人士再次活躍於職場，貢獻社會。」

▲ 李詩敏（右）與華富護老中心院舍主管梁旋（左）均認為「後50．實習生計劃」協助僱主與僱員配對，讓富工作經驗的人士再次投身職場，一展所長。

先聘用後培訓 進修就業一步通



不少料理家務者因要照顧家庭，長期離開職場而缺乏工作經驗，在求職路上往往遇上挑戰。本身是家庭主婦的高少紅透過ERB「先聘用、後培訓」計劃，入職保良局院舍為護理員，並接受在職培訓，完成「護理員實務技能基礎證書」課程。她分享說：「在院舍環境邊學邊做，能夠把課堂所學的專業知識和技巧與實際工作結合，活學活用，工作更快更易上手。計劃包括有系統的在職培訓，讓我可以安心學習，而上班安排亦切合我兼顧家庭的需要。我很開心透過計劃加入健康護理業，照顧長者，讓他們可以安享晚年。」

僱主分享：

保良局安老院舍服務經理（高級護士長）梁麗冰表示，保良局自2016年起參加ERB「先聘用、後培訓」計劃。「學員在受訓期間會跟隨資深同事學習，協助他們融入和了解行業實況。很高興見到學員於完成計劃後投入安老院舍工作，用心照顧長者。」隨着護理業持續發展，加上業界積極應用樂齡科技，促進行業邁向專業化，她希望繼續透過計劃招聘人手，吸納更多前綫護理人才。

▲ 高少紅經「先聘用、後培訓」計劃投身人手需求殷切的安老服務業，她鼓勵有志加入的朋友報讀計劃下的課程，接受在職培訓。

度身訂造課程 培訓就業一條龍



讀書時例有以「我的志願」為題的作文，有些人或早已定下目標勇往直前，但亦有不少人希望不斷探索，尋找適合自己的方向。陳彥霖於文憑課程畢業後輾轉嘗試不同行業的工作，直至修畢ERB「物業管理客戶服務專員基礎證書」度身訂造課程才認清自己的職場發展方向。她說：「度身訂造課程是培訓就業一條龍的安排，課程為學員配對僱主，我們不用在求職路上感到徬徨和迷惘。」她慶幸可藉此課程入行並加入康業服務有限公司，更在入職短短九個月便由客戶服務大使晉升為屋邨助理，一步步向前邁進。未來，她希望可以在物業管理業作長遠發展，並持續進修。

僱主分享：

康業服務有限公司人力資源及行政總監蔣世源博士表示，康業自2017年起透過ERB「度身訂造課程」計劃招攬物業管理專才，至今已聘請了超過70位學員。「計劃提供一站式招聘、職前培訓和入職跟進服務，協助僱主物色合適人才，同時提升學員的入職技能和就業機會，為僱主、學員及培訓機構締造三贏局面。」順應知識型社會數碼化時代的轉變，物管從業員的角色變得更多元化及專業化，「業界渴求年輕新血入行，配合創新科技發展，靈活運用智能技術，從而提升顧客體驗及增加顧客滿意度。」

▲ 陳彥霖曾在不同行業工作，最終經ERB度身訂造課程找到自己心儀的事業發展方向。

轉換職場跑道 走得更遠更高

另一位ERB畢業學員關深汝同樣透過修讀ERB課程加入物管業。疫情前的他從事服務業多年，累積了深厚的客戶服務經驗，疫情期間他透過修讀「標準保安及物業管理基礎證書」課程，成功轉換事業跑道。由於工作表現出色，他屢獲晉升，至今已成為助理保安總監。他表示：「物管業工作有明確的晉升階梯，發展前景良好，我很希望在物管業作長遠發展。」他計劃繼續進修，進一步提升管理技巧，為事業發展作好準備。

▲ 關深汝透過ERB課程由服務業成功轉型為物管業專才，並確定於行業作長遠發展。

更多ERB學員故事：www.erb.org/30/30ers

ERB課程資訊：course.erb.org

（特約）