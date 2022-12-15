【First Love效應】交往7年女生狠撇男友 傚法熱爆日劇重投初戀懷抱

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日本電影《First Love》近日熱播，不少觀眾都被戲內的愛情故事感動，紛紛憶起自己的初戀時光。早前一名男子與拍拖7年的女朋友一起看《First Love》，但女友看完劇集後向男朋友提出分手，決意要回到初戀男友的懷抱。男方對女方的決定感到非常心酸，網民看到後都表示「睇呢類劇真係要保持清醒」，亦有網民指出「其實我覺得篇野好假」。

該名男子在社交平台發文，指《First Love》電影成為了他與女朋友分手的導火線。事源男方指與女友吃早餐時突然很認真地對他提出分手，只因受到電影中主角「晴道」（佐藤健 飾）和「也英」（滿島光 飾）的啟發，認為自己亦應該勇敢追愛，回到前男友身邊。

男子後來得知女友與她的前男友在高中時曾拍拖3次，是彼此的初戀。而該名前男友現時的職業是警察，任職的目標正是為了能夠保護她。女友又坦言這幾個月間一直有與前男友約食飯、睇夜景、行街、看電影等，令經常輪班埋頭工作的男方極度崩潰。女友更指前男友回來後，她的心「又開始重新跳動」、「整個人好像又活了過來」，更表示自己與前男友就像《First Love》中的男女主角，「命中注定要相愛」。

女友又安慰他指「你是一個很善良的人」、「總會遇到那個會愛你的人」。他又指自己的腦海一片空白，因為女友亦是他的初戀，而且二人拍拖7年，從未想過女友原來一直未放下前度，更形容自己猶如《First Love》中的男二「旺太郎」（濱田岳 飾），「始終是一個過客」。

其帖文引來大批網民關注，有網民表示，「早啲放手對大家都好」、「其實佢一直對前男友念念不忘」及「拍七年都冇結婚咪分囉」等。亦有網民指出，「老作」、「0分重作」、「前幾個月套劇都未上」「其實我覺得篇野好假」等。

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