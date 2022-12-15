【樓價有得估】梁芷珮憑《潮什麼》彈起　由青衣細單位搬進西九海景大宅

▲ 梁芷珮近千呎西九龍豪宅曝光。

TVB以樓價為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》添食4集，節目繼續由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持。

今次添食的4集將圍繞不同主題進行，包括「上車盤」及「豪宅」等，每集除繼續有嘉賓現身玩遊戲、及藝人朋友開心share安樂窩外，新加環節將由玄學學者拿督元海走訪星級家居睇風水，兼考考大家玄學問題。

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公開千呎豪宅

明晚（12月16日）播出的一集亮點，走訪了旅遊節目《潮什麼》系列主持梁芷珮的星級家居。梁芷珮自言坐唔定鍾意四圍搬，並由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位，連Do姐聞言都不禁說：「真係愈住愈大間！」

疫情幾年期，梁芷珮不時留家拍片分享身生活日常，除了為三名子女充當「御用髮型師」，亦時常晒出做運動的影片，令其近千呎豪宅曝光。

巨型客廳深長四正，空間十分闊落，就算擺放L形大梳化及茶几，周圍仍有很大的空位。其單位樓層較高，去年剛搬進新屋時，曾拍片分享超大窗台的景觀，居高臨下，能包覽維港及城市景色。

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《潮什麼》爆紅

現年40歲的梁芷珮（Christy）於2010年代初期曾於有線電視擔任節目主持，2015年轉投TVB簽約成為旗下藝人。她憑主持《潮什麼》系列人氣急升，皆因該節目有別於其他旅遊節目，Christy不時帶著孩子周遊列國。她了除擔任主持外，更與丈夫Kenneth拍住上，同時兼任編排行程、採訪、攝影和剪接，幾乎全自家製作。

過去6年，Christy踏足的國家包括意大利、美國、法國、加拿大、葡萄牙、西班牙等，對她而言，旅遊是其生活中的一部分，而拍攝《潮什麼》從來都不是一份工作，更形容是「兩夫妻創造出來的Baby」。

▲ 梁芷珮與老公Kenneth夫妻檔拍住上。（Instagram圖片）

拍廣告袋百萬

作為三孩之母的她，身材依舊苗條，在旅遊節目中不時以泳裝亮相，大方派福利，故被網民封為「J2人妻女神」。亦因《潮什麼》帶挈，加上其形象正面，為她在疫情期間帶來不少廣告拍攝，有指收入超過百萬港元。

去年，Christy「勇」字當頭，跟老公夫妻檔在疫市下創業，共投資6位數開旅行社「Hipster Tour」。可惜疫情影響，原定行程被迫取消，近月政府放寬檢疫措施，終於宣布再次出團，首批旅行團將於1月出發。

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