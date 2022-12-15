【歷盡生死】媽媽離世成製作同性節目動力　王賢誌：經歷生死後發現性取向只是小事

藝人王賢誌(Vinci)是娛樂圈首個出櫃及公開與同性結婚的男星，他有份監製的男男配對節目《仔仔一堂》現正播出，今個星期開始進入高潮！節目未開播前已經引起外界廣泛討論，爭議聲不斷，更一度傳出禁播。王賢誌接受TOPick訪問時，坦言《仔》是想帶出社會關注性小眾，希望家長如果發現仔女性取向不一樣，或子女選擇「出櫃」，都能以用平常心及理解的心情去面對。

王賢誌坦言母親的離世對他打擊很大，也是製作這個節目的動力，經歷生死後家庭才是最重要，性取向只是一件好少的事，《仔》雖然是娛樂性節目，內裡其實意義重大：「如果我唔用配對節目去包裝，就會變成《鏗鏘集》喇！就會冇咁多人討論！」

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被彈做同志節目是「妙想天開」

在香港同性婚姻仍然是不合法化，作為香港開埠以來首個男男配對節目，籌備直到出街一刻，王賢誌表示難關重重，剛開始構思時，已經被彈是「妙想天開」、「冇可能會發生」，身邊好友輪流潑冷水，連搵同志出來已經很困難：

又要係gay又要係single, 又要話俾人聽唔會影響屋企人同工作。惟有從身邊朋友入手，但都要花費很多唇舌才能說服朋友拍攝，我目標係想幫性小眾社群，等大家明白多啲，將來年輕人可以行得容易一點。

有傳節目一度禁播，Vinci就澄清是delay，因為要拍畢後才播出，成個題材都好敏感，外界的輿論及迴響都要好小心處理：

好怕大家誤會係教人搞gay呀！好淫亂啊！所以後期我跟得好足每個細節位都睇好多次，依家版本係經過好多改動。

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父母宜包容理解子女性取向

同性話題，隨住社會開放，已經不再是禁忌，如果子女有同性戀傾向，家長應該如何面對？Vinci就指，「父母唔好即刻Say No落閘，咁樣做好hurt個小朋友，因為佢哋係用好大勇氣同你講呢件事，身邊好多gay或者lesbian，其實佢哋好大壓力都係來自屋企，如果屋企接受，佢哋無後顧之憂，屋企係最強嘅後盾，就算俾人欺凌都好，返到屋企就好溫暖，我覺得要溝通理解，冷戰係幫唔到件事，但兩邊都要兼顧對方嘅感受，爸爸媽媽要兼顧你嘅感受，但身為子女都應該體諒再搵機會、時間，家家有本難唸的經，我覺得要包容多啲。」

Vinci重提當年向父母坦誠性取向一事，他表示當初向父母出櫃都鼓起好大勇氣，期間Vinci更找到家庭醫生做說客，證明同性戀大部份是先天，

我20幾歲就同佢哋come out，但我come out之後好長一段時間冇拍拖，冇逼佢哋面對，到佢哋消化件事沉澱了，我年紀又開始大，兩個妹結咗婚又搬埋出去，佢哋開始擔心我有冇個伴，到後尾真係識得Kevin，第一次拍拖好自然就帶佢見我屋企人，拍咗七年之後先結婚，其實係好自然一件事。

父母不太贊成結婚

不過，當Vinci表示要結婚時，父母不算太支持，「佢哋會問都一齊住咗咁耐點解要結婚？」最後Vinci說服父母：「我覺得是一個肯定同尊重一個承諾，好老實一日唔結婚一日都仲係一個朋友，法律上佢都只係一個好熟好熟嘅朋友，但唔係我親人，結咗婚佢係我親人，世界上多咗一個好親嘅親人，咁樣講完佢哋就開始明白，其實父母都好錫子女，我覺得要時間接受明白同理解去消化。」最終Kevin亦都能夠融入王家大家族，Vinci透露媽媽臨終一刻跟Kevin講了一段說話：

對佢講佢係另一個仔，叫佢當佢都係唯一嘅媽媽。因為佢媽媽已經走咗。

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感情經得起風浪

Vinci與另一半拍拖7年，結婚6年，11年的感情怎會無風無浪？Vinci表示婚後也對別人心動過，但最終都是回到Kevin的懷抱：

有時就係咁衰，當你single嘅時候你想搵對象就搵唔到，當你拍拖嘅時候，就有人對你有興趣，我冇懷疑過自己決定，因為都經歷咗咁多年先搵到一個啱嘅，已經培養出親人感情，間中會遇到新鮮嘅面孔係會有感覺，但唔會影響到我哋任何嘢。

被問到《仔仔一堂》當中10個型男，如果Vinci仍然是single，會選誰做另一半？Vinci起初不願意選，但經再三要求下，Vinci表示會選「嫩版王浩信」Louis ，Louis身形健碩，笑起上來非常陽光，任職科技金融合規及風險管理主任，也是近年才向父母出櫃，最終得到父母支持。

訪問期間，Vinci坦言這兩年經歷至親的人離世相當感觸，這也成為他製作這個節目的動力：「身為性小眾，希望大家用多啲空間同時間了解，明白同包容佢哋，家庭先係最重要，經歷過生死關頭其實性取向只係一件好少嘅事。」

年紀大不領養小朋友

對於未來會否領養小朋友，Vinci就言年紀不輕：「依家開始有的話小朋友讀完書20幾歲，可能我都70幾歲，我錯過咗個Timing，到40幾歲先結婚，所以點解我想做個咁嘅節目，我想啲後生條路行得易啲，如果佢哋早啲可以come out，等大家可以接受，咁佢咪早啲enjoy或者屋企人可以同佢關係更好，唔使到大家老來才發現呢個秘密。」

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記者:陳麗薇