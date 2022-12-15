【輕．功】鄭子誠2分鐘Solo戲爆Seed　朱敏瀚第N次騷晒肌零尷尬

▲ 《輕．功》

TVB劇《輕．功》昨晚（12月14日）劇情飾演李世舫的鄭子誠搶盡焦點。劇情講到李世舫女兒Yuki（朱晨麗飾）搬回家同住，惟Yuki與阿媽方芯（王綺琴飾）前世撈亂骨頭見親面都鬧交，世舫夾在中間甚是煩惱。

在繆妙（龔慈恩飾）回顧展閉幕當日，飲大兩杯的世舫不小心撞倒食物，翊嵐（蔣祖曼飾）即扯火責備十一（黎耀祥飾）等人沒有分寸，世舫見狀即指着翊嵐喪鬧：「父母係畀你咁樣鬧嘅？點可以用呢種態度同老竇講嘢！」

之後連十一都中招，被指「多管閒事」及「廢老」，方芯Yuki兩母女自然亦不能倖免，他先鬧爆Yuki：「買咗耳筒畀你，多謝都冇句，你阿媽買化妝水畀你，又係一句多謝都冇，佢畀人化到成個大花面返屋企為咗咩？為咗拉近你哋距離！」然後再到老婆：「對住個女黑口黑面，化乜妝都冇用啦，你根本唔識做人老母！」

被單機拍攝考起

子誠於這場近兩分鐘Solo醉酒鬧人戲甚有發揮，既要扮演醉酒狀況又要維持情緒鬧人。

他受訪坦言這場戲最大難度，是不能夠一Take過拍攝：「因為單機拍攝關係，一個場口要分開好多次拍，有啲要影住正面大頭，有啲又要轉番做wide shot，即係每個鏡頭都要keep住一樣嘅醉酒程度同情緒，真係唔太容易。」

談到劇集探討不少親情、人生哲理等問題，子誠坦言收到劇本時已有共鳴：「睇嘅時候覺得好感動，令到我忍唔住係咁睇落去，有番咁上下人生閱歷嘅人睇呢套劇會有好大嘅感受，正正我就係呢個年紀嘅人，有啲劇情會令我會心微笑，有啲就令我覺得點解講得咁中，所以演嗰時都好投入到角色，好似做番自己經歷過嘅事咁。」

朱仔再騷肌

該集另一大焦點是朱敏瀚再除衫騷肌。

劇情講到翊風（朱敏瀚飾）因女友Chloe懷孕關係，決心努力搵錢兼連裸模都撈埋，除被一班女士眼甘甘望住畫畫，初戀女友Yuki發現翊風做裸模，更對住全裸的他大比直豎拇指手勢，場面搞笑。

講到於該場口中剝得相當徹底，朱仔受訪時透露：「嗰場戲除咗着咗一條底褲，外面再加咗條肉色底褲，因為近呢幾年都習慣咗拍除衫戲，所以都冇話尷唔尷尬。」

朱仔續指對當時的身形不太滿意：「拍攝時係疫情最嚴重嗰時，所有健身室都閂晒，只可以喺屋企用僅餘嘅器材去操，雖然離我滿意嘅狀態都有啲距離，但For翊風呢個角色係足夠嘅，都見得吓人。」

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