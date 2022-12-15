【全民造星V】《全民造星V》舉行記招 　4大導師登場花姐未有現身

▲ 《全民造星V》來了！

ViuTV選秀節目《全民造星》甚受觀眾歡迎，並成就了多個人氣組合MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR，掀起全城追星熱潮。

早前已公布《全民造星V》將於香港、溫哥華、吉隆坡 三地同步招募，希望育成世一男偶像。

造星星探MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong）已遠赴溫哥華，而ERROR正副隊長梁業（肥仔）和何啟華（Dee）則會親赴吉隆坡揀卒，發掘有潛質參賽者於《全民造星 V》舞台上一較高下

【全民造星V】首設海外面試 AK+Lokman+Dee+肥仔出國揀卒

導師名單公布

今天（12月15日）《全民造星V》公布比賽詳情及備受關注的導師名單，包括有陳健安﹑馮允謙（JayFung）、舞台劇演員韋羅莎及陳蕾；安仔與陳蕾是同組導師，韋羅莎與馮允謙則為另一組的導師，而現場所見則未見花姐現身。

今屆反應同樣熱烈，有7000幾位參賽者，最終會選80位參賽者，並分為兩組。

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成導師感受

談到安仔與陳蕾成為導師的感受，二人一同接受Topick訪問，陳蕾直言猶豫了很久，並直認有私心：「如果表現得好，大家可透過這節目認識我、聽我的歌；另一方面，也擔心我會經常岀現在討論區，很忐忑。」

安仔則指以前做過評判，故今次能夾到時間很興奮：「上次跟花姐開會，她說不止是學員，也會看到導師的成長，更問我能多坦誠和有沒有偶包？」

不過作為導師毫不容易，陳蕾與安仔亦已有心理準備，前者表示最近在工作上遇到COLLAR的阿Gao，並指作為造星參賽者，她覺得導師比學員更辛苦，聽說是很Chur，不過現在只是開始。

安仔指現只是很皮毛，到分組比賽時，會不停收到很多學員的「救命」訊息，24小時不停地工作。

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已見6位參賽者

二人表示已見了6位參賽者，其中一位更有腹肌身形弗爆，陳蕾指與安仔有一同幫觀眾「檢查」：「他的Profile照片是赤裸上身，所以我有幫電視機觀眾看清楚，很擔心我們被詐騙，那就心地不好，幸好見證到他沒有騙我們，心地很好。」

至於提到外表是否一個往重要因素，陳蕾說：「今日有個參賽者寫自己想成為搞笑藝人，身形未必很好，但期待他用幽默感融化我們。」她再自爆今季有很多混血兒，並叫喜歡混血兒的觀眾必定要留意。

安仔續指第一眼當然是看外表，但也需要有實力，希望找到一些有性格的人，加上今年沒指定要男團或Solo，視乎他們選了甚麼人選。

今屆參賽者質素最高?

在過往《全民造星》發掘了不少有潛質的參賽者，現時更成娛圈的明日之星，對比之下今屆的質素又如何？

安仔說：「暫時只見了6個，不過期待訓練後會更好，而今年也有海外參賽者，標準會將整體質素提升。」陳蕾亦指聽聞今屆的參賽者質素是歷屆最高。

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記者：梁樂欣﹑陳淑霖

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