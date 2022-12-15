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【家居意外】26歲準新娘煎魚時突爆炸 全身近7成被炸傷

健康 16:11 2022/12/15

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瑟納柏邁花園一間雙層排屋發生煤氣桶爆炸案。

最近一宗家居意外令人心有餘悸。案件發生在馬來西亞威北縣下轄的一個城鎮打昔汝莪，事發中一名26歲的女傷者身體近７成被炸傷，家中屋頂﹑大門等都被嚴重炸破，現場瘡痍滿目，而女傷者需要做緊急手術保命。

綜合海外媒體報道，女傷者名茜蒂今年26歲，住在瑟納柏邁花園一間雙層排屋。事發在本周二上午8時，茜蒂在廚房準備煎魚，豈料家中的煤氣桶突然發生爆炸，她躲避不及被燒成火球。威北打昔牛汝消拯局接報後到場，當時茜蒂被民眾合力抬出屋外，隨後被送往甲拋峇底醫院急救，據報燒傷的面積有69%。

最新影片推介︰

茜蒂同住的有一名弟弟及其妻子，她的弟弟莫哈末哈茲克接受訪問時表示，事發時他與妻子正在樓上睡覺，突然聽到一聲巨響，隨之而來是天花板掉落。他憶述當時聽到姐姐的求救聲便立即衝下樓，「我發現她全身著火，立即將火勢撲滅，再把她抬出屋外送往醫院。」情景觸目驚心。

是次爆炸威力十分強大，全屋無一角落可以幸免。從照片中可見天花的蓬蓋全被炸落，只餘下一些鐵架支撐。大廳的物件凌亂不堪，牆上留下大條爆炸後的粗黑焦痕。此外，連停放在排屋前的私家車和電單車也受到波及，前者被大量的炸物壓歪，後者更直接倒下。

據報茜蒂目前情況穩定，弟弟莫哈末哈茲克表示，原訂明年1月28日他與姐姐會一起舉辦婚禮，但要視乎姐姐的康復情況而定。他將會和未來姐夫商量一切的安排。

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責任編輯︰羅嘉欣

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