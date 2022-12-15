【上訴被拒】涉九龍塘站串謀縱火囚54月　除草工人申上訴許可被拒

▲ 涉九龍塘站串謀縱火囚54月，除草工人申上訴許可被拒。(資料圖片)

3名男子涉於2019年10月中以汽油焚燒港鐵九龍塘站閘機，早前就串謀縱火罪被判監，其中41歲的除草工人被判監54個月，今(15日)向上訴庭申請上訴許可，就其對涉案手機內的Whatspp內容作解釋。法官指上訴人於審訊沒有作供，現時才就該內容作解讀，即等同呈交新證供，法官表示不接納上訴階段呈交新證供，基於沒有合理上訴成功機會，拒絕其上訴許可申請。

上訴人王錦發(41歲)，為除早工人，早前經審訊後被裁定串謀縱火罪成，同案兩名被告分別被監52及50個月。法官早前裁決時曾指，從上訴人及另一被告之WhatsApp通訊內容顯示，上訴人於案發前1天獲告知當晚有行動，及後又將行動日期改為案發當天，上訴人曾表示有心理準備坐牢及使用汽油彈等。

上訴人今沒有代表律師，法官概括指出其上訴理據，主要就有關Whatspp內容作解讀。法官則指上訴人原審時選擇不作供，即當時選擇不作解釋，至上訴階段才作解釋，便視之為新證供。法官強調不能就事實而來回爭拗，故於上訴階段不接納有關新證供，基於上訴沒有任何成功機會，拒絕批出許可申請，稍後頒布書面判決。

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記者：林育慧