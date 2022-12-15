王菀之離巢效力14年寰亞唱片　Ivana明年開管弦音樂會圓夢

▲ 王菀之明年開兩個音樂會。

王菀之（Ivana）完成與Serrini合作的演唱會後，昨日宣佈明年5月份，一連兩星期做兩個不同種類音樂會，結合藝術及音樂，第一個計劃為香港管弦樂團合作三場非常特別的藝術音樂演出，接著另一個星期轉移場地，進行一個完全不同音樂風格、準備顛覆「聲效」體驗的音樂會，樂迷將可一次過享受兩種極不同的音樂體驗。

Ivana表示明年的演出，像自己細胞分裂一樣，分裂出兩個不同形態的王菀之，先公佈是與香港管弦樂團於2023年5月12至13日三場演出，音樂會由流行音樂唱作人，躍身成為作曲家，上半場會由香港管弦樂團負責於音樂會中演奏她人生第一個全管弦樂作品，下半場則與管弦樂團結合，聲演個人的經典音樂歌曲。

▲ 明年5月舉行。

她說：「這是一個我過去幾年不斷努力實踐的藝術計劃，叫做「the missing something」，探索生命裡有所缺失帶來的反思。 第一章是The Pink Room Experience反思標籤文化，第二章分享感恩哲學的裝置藝術展《會唱歌的畫布》。 當時寫了一些管弦樂章 ，配合裝置藝術，再延續至第三章以音樂呈現自己的詩作 : 『我不肯定咖啡要配什麼: 冰島、那個鋼琴，還是你的畫像? 』，好開心第一次寫的管弦樂章，可以由香港管弦樂團演奏，好榮幸。」

說到由唱作人升級為作曲家，Ivana謂：「世界上女性作曲家為數不多，我能夠為其中一個，覺得好開心，能夠親自創作管弦樂章，亦是我從小的夢想，弦樂作品好難寫，如果要同流行曲比較，我覺得難好多倍，需要的造詣同複雜度超乎想像。第一個全管弦樂作品，創作長達三年多。」

▲ 親寫樂譜。

至於緊接管弦樂的另一個音樂會，Ivana表示是一個絕對不同風格，準備顛覆「聲效」體驗的音樂會！

最近有報導指她已經離開合作多年的寰亞娛樂，自己做獨立歌手發展，Ivana表示的確已經離開效力14年的寰亞唱片，大家是和平友好關係下分開，暫時會做獨立Artist , 有更多夢想想實踐，未考慮簽任何公司。」對於藝術家這個夢想，Ivana坦言，她從來沒有放棄，積極向著這個夢想邁進，非常希望喜歡她音樂的朋友，可以一路同行看到她的進化。