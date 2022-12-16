【家用問題】阿哥家姐同住唔俾家用父母 獨居港女：我為乜要繼續俾？

▲ 其實俾家用都係俾父母一點心意，有能力咪俾多啲囉！

子女出來社會工作，「俾家用」是責任嗎？一名港女，家中有四兄弟姐妹，自己是孻女，兩老已70多歲，每月收租3萬，大家姐一家移民英國後沒再給家用，而人工高的阿哥一家三口與父母同住，沒給家用就連水電媒都拒交，同住的二家姐因經濟困難，成年都沒給家用，相反獨居的港女，人工不多，卻每月準時上繳家用，她呻爆：「同住黐飲黐食就老馮唔俾錢，我為乜要繼續俾呢？？」

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該名港女早前在香港討論區發帖，主題是「個個都唔俾家用，我都唔想俾」，她稱家中兩老已70多歲，住自置物業，每月收租約3萬，她有四兄弟姐妹，她排行最細，家姐及阿哥都唔俾家用，

大家姐一家BNO走難去了英國就再無俾錢，阿哥已婚一家三口同爸媽同住，無俾家用，無俾水電媒，只係間中買餸返屋企一齊食飯，大時大節都唔會俾錢爸媽，只係生日那餐會埋單。但佢搵好多錢㗎，出面亦都有樓空置唔住。

她續指二家姐未婚，仍與爸媽同住，最近因經濟困難已經成年無俾家用，而四兄弟姐妹當中，她搵錢最少，她亦未婚卻已經搬離屋企十幾年，

無間斷地俾家用。最近覺得同住黐飲黐食就老馮唔俾錢，我為乜要繼續俾呢？？父母都好慳儉，我啲錢只會令儲蓄增多，最後遺產得益都係佢哋。。。。

貼文一出，即掀起熱議，有網民認為俾家用是盡心意，讓老人家開心，不該和兄弟姊妹比較，「係心意，想父母開心啲，多多少少都好啦，做子女都想父母開心㗎？所以唔使比較」；不過有網民覺得，樓主阿哥雖然冇俾家用，但一家三口願意同兩老一齊住，比俾家用更加好，「兩老被動收入夠使，呢啲情況下你哥無必要再俾錢啦，人在兩老身邊 比每月俾家用更佳，咁你都睇唔透。」

而樓主就回覆網民，表示俾家用係俾父母的養育之恩，一星期最少兩日和兩老飲茶，更加無吼住兩老的錢，

我成日同佢哋講錢俾你哋就自己使唔好成日儲埋儲埋，唔使留俾我。我已經立了遺囑所以嘢捐去慈善機構，不過我覺得俾錢佢哋唔用儲埋就等如遲啲分比佢哋啫！我唔想俾就唔會俾咁多年，不過咁大個人仲啃老你覺得無問題就得喇！

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責任編輯︰王明芳