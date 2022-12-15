【聖誕樹特價】50元一棵真聖誕樹被市民搶購　有市民笑稱「啲裝飾仲貴過棵聖誕樹」

▲ 50元一棵真聖誕樹被市民搶購。（林宇翔攝）

臨近聖誕，各家各戶都著手裝飾家中，最具聖誕氣氛的定是聖誕樹。宜家家居推出聖誕真樹大特價，1.5米及2米高的高加索冷杉聖誕樹都將降至50元。有購買聖誕樹的市民笑稱，「啲裝飾仲貴過棵聖誕樹」，又認為真聖誕樹相當有氣氛。

宜家家居今日（15日）在社交平台表示，原價999元，高1.5米、以及原價1,299元，高2米的高加索冷杉聖誕樹都將降至50元。有關聖誕樹只於門店發售，網店則未有提供。顧需自行安排送貨。

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記者到現場觀察兩款聖誕樹都相當「搶手」，1.5米高的聖誕樹更早早售罄。有店員表示，聖誕樹由上星期已經開始減價，1.5米高的高加索冷杉聖誕樹由原價999元減至599元，而今日開始減至50元。他又透露每年臨近聖誕這些真聖誕樹都會大幅降價，而且亦相當受顧客歡迎，尤其是1.5米高的聖誕樹，今日已經售罄，若想購買需要明日早點到門市選購。

店員指聖誕樹相當好打理，回到家打開後只需從頭到尾噴水即可，再在底座注水，當針葉變乾時噴水即可，一棵真聖誕樹壽命大概為一個月，聖誕後顧客需要自行處理聖誕樹。

杜先生購入了一棵2米高的高加索冷杉聖誕樹，因為50元一棵真聖誕樹相當便宜，又購入了150元裝飾物，笑稱「啲裝飾仲貴過棵樹」。他打算放在客廳一兩個星期，相信小朋友會相當興奮，但暫時還未知道該如何棄置這棵聖誕樹。

陳太同樣購入了一棵2米高的聖誕樹，她指一直都想購買一棵真聖誕樹，知道特價後就馬上前來購買一棵回家，希望給三歲兒子一個聖誕驚喜。原本她打算繼續種植這棵聖誕樹，但知道只有一個月壽命後，就計劃在聖誕樹枯萎後，將聖誕樹的針葉製作成小朋友的手工玩具，樹枝曬乾再作打算。

▲ 陳太購入了一棵2米高的聖誕樹，希望給三歲兒子一個聖誕驚喜。（李榮忠攝）

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記者：李榮忠