  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 15:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕樹特價】50元一棵真聖誕樹被市民搶購　有市民笑稱「啲裝飾仲貴過棵聖誕樹」

社會 15:15 2022/12/15

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

50元一棵真聖誕樹被市民搶購。（林宇翔攝）

臨近聖誕，各家各戶都著手裝飾家中，最具聖誕氣氛的定是聖誕樹。宜家家居推出聖誕真樹大特價，1.5米及2米高的高加索冷杉聖誕樹都將降至50元。有購買聖誕樹的市民笑稱，「啲裝飾仲貴過棵聖誕樹」，又認為真聖誕樹相當有氣氛。

宜家家居今日（15日）在社交平台表示，原價999元，高1.5米、以及原價1,299元，高2米的高加索冷杉聖誕樹都將降至50元。有關聖誕樹只於門店發售，網店則未有提供。顧需自行安排送貨。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

記者到現場觀察兩款聖誕樹都相當「搶手」，1.5米高的聖誕樹更早早售罄。有店員表示，聖誕樹由上星期已經開始減價，1.5米高的高加索冷杉聖誕樹由原價999元減至599元，而今日開始減至50元。他又透露每年臨近聖誕這些真聖誕樹都會大幅降價，而且亦相當受顧客歡迎，尤其是1.5米高的聖誕樹，今日已經售罄，若想購買需要明日早點到門市選購。

店員指聖誕樹相當好打理，回到家打開後只需從頭到尾噴水即可，再在底座注水，當針葉變乾時噴水即可，一棵真聖誕樹壽命大概為一個月，聖誕後顧客需要自行處理聖誕樹。

杜先生購入了一棵2米高的高加索冷杉聖誕樹，因為50元一棵真聖誕樹相當便宜，又購入了150元裝飾物，笑稱「啲裝飾仲貴過棵樹」。他打算放在客廳一兩個星期，相信小朋友會相當興奮，但暫時還未知道該如何棄置這棵聖誕樹。

陳太同樣購入了一棵2米高的聖誕樹，她指一直都想購買一棵真聖誕樹，知道特價後就馬上前來購買一棵回家，希望給三歲兒子一個聖誕驚喜。原本她打算繼續種植這棵聖誕樹，但知道只有一個月壽命後，就計劃在聖誕樹枯萎後，將聖誕樹的針葉製作成小朋友的手工玩具，樹枝曬乾再作打算。

陳太購入了一棵2米高的聖誕樹，希望給三歲兒子一個聖誕驚喜。（李榮忠攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【日本旅遊】香港航空飛札幌來回連稅$3,058起　優惠最後今天
今日 14:34
【日本旅遊】香港航空飛札幌來回連稅$3,058起　優惠最後今天
【First Love效應】交往7年女生狠撇男友 傚法熱爆日劇重投初戀懷抱
今日 15:11
【First Love效應】交往7年女生狠撇男友 傚法熱爆日劇重投初戀懷抱
【周末郊遊線】33R線及74R往北潭涌本周六啟用　城隧轉車享轉乘優惠
今日 13:13
【周末郊遊線】33R線及74R往北潭涌本周六啟用　城隧轉車享轉乘優惠
【聖誕樹特價】宜家家居2米聖誕樹大減價　原價逾千元降至50元一棵
今日 13:14
【聖誕樹特價】宜家家居2米聖誕樹大減價　原價逾千元降至50元一棵

你可能感興趣

【日本旅遊】香港航空飛札幌來回連稅$3,058起　優惠最後今天
今日 14:34
【日本旅遊】香港航空飛札幌來回連稅$3,058起　優惠最後今天
【First Love效應】交往7年女生狠撇男友 傚法熱爆日劇重投初戀懷抱
今日 15:11
【First Love效應】交往7年女生狠撇男友 傚法熱爆日劇重投初戀懷抱
【周末郊遊線】33R線及74R往北潭涌本周六啟用　城隧轉車享轉乘優惠
今日 13:13
【周末郊遊線】33R線及74R往北潭涌本周六啟用　城隧轉車享轉乘優惠
家居 家具 家品 IKEA

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
11:30 2022/12/14
【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
16:47 2022/12/14
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈
19:48 2022/12/14
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈