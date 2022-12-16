冬季新冠高峰期殺到 儘快接種二價疫苗為上策

本港氣溫突然在12月初驟降至不足十度，香港不只真正邁向冬天，也表示新冠病毒的冬季高峰期已到。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指出，研究顯示，高風險人群接種額外加強劑，死亡率明顯降低；他建議，長者、長期病患及已接種第二劑疫苗的新冠康復者及已接種三劑疫苗達半年的人士應在冬季儘快接種二價新冠疫苗加強劑。

預期新冠疫情將進入冬季高峰期



近日新冠疫情有再次上升的趨勢，由維持一段時間的5,000-6,000宗，飆升至近日破萬宗。隨著氣溫下降，新冠病毒在低溫較容易生存，預期本港個案數字將會進一步上升。

年底又有不少節日，聖誕派對、冬至聚餐等，均為人群聚集的活動。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，在歲末年終的時候，時隔三年再與親朋聚會確實是一件美事，但聚會增加新冠傳染風險，應儘快接種新冠疫苗加強劑以做好保護。

以色列研究：新冠疫苗第二劑加強劑有助降死亡

他引述一份以色列的研究，對象為60-100歲的長者，當中包括高血壓、糖尿病、缺血性心臟病、曾中風的患者，當中有58%人曾經接受第二劑加強劑(即合共4劑疫苗)。結果發現，曾接種第二劑加強劑的長者，因為新冠肺炎而死亡的風險較只接種一劑加強劑的長者大幅下降78%。曾醫生認為，新冠肺炎第二劑加強劑有助保護生命，特別是高危人士。

他續指，根據最新的衛生署數據分析，本港目前流行的新冠病毒株，仍然是Omicron為主，由年頭第五波爆發的BA.2，到目前的BA.4及BA.5。而目前的二價疫苗除了原始病毒株，更包括了現時主流的變異病毒株BA.4及BA.5，因此二價疫苗作為加強劑，正是時間剛好能讓市民在冬季高峰期作好準備。

接種新冠疫苗可減長新冠

不少人會覺得反正現在新冠傳播力這麼強，接種意義也不大，認為即使接種後也很大機會受到感染，但是市民更應留意感染後出現患上重症或長新冠的風險，長新冠的影響更可能長達2年。多個研究發現，新冠疫苗不只可以預防感染，還可以減少感染後出現長新冠的風險。

曾醫生引述一份今年發佈的意大利研究，發現接種三劑新冠疫苗後出現長新冠的可能性較低。他建議，市民應該根據政府的建議，50歲或以上人士、及12歲或以上免疫力弱人士接種第四劑疫苗。而18至49歲人士經考慮對自身的風險和益處，如有較高暴露風險或個人需要，亦應接種第四劑疫苗。而免疫力弱人士或院舍長者等高風險人士，可考慮接種第五劑疫苗。二價疫苗亦可作為第三劑或以上的選擇。

日韓正值高峰 外遊宜保護自己

隨著聖誕假期臨近，不少人準備外遊；但日本、韓國兩個港人的旅遊熱點，在11月底單週感染新冠的人數，分別是全球之冠和第二位，分別有69萬和37萬名患者，顯示兩地正值新冠高峰期。

曾醫生表示，不少港人會在聖誕節出遊日韓，但兩地目前在戶外都沒有強制戴口罩，令病毒更容易傳播。他建議港人應該在出發前做好準備，特別是帶同幼兒外遊的家長。

他提醒，打針後14日才有抗體。「雖然疫苗不能百分百防感染，但最少可以減輕症狀，特別人在異地，倘若跟醫生言語不通，也難以有適切的治療，所以接種疫苗，可以減低有關情況出現的機會。」曾醫生說。

資訊由感染及傳染病科專科醫生曾祈殷提供，復星醫藥支持。

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