【陳奕迅演唱會】安歌忍淚唱《K歌之王》　Eason笑問觀眾：入場仲有冇嘟？

▲ Eason昨晚唱《K歌之王》

陳奕迅《Fear and Dreams》昨晚來到第五場，因為觀眾超級熱情如火，Eason愈唱愈勇，全場歡呼聲不斷，被觀眾愛意感動到Eason安歌時，滿眼雙紅忍著淚唱《K歌之王》，返落台底一度要冷靜一會才能回復情緒。

每晚觀眾的熱情，都令Eason愈唱愈投入，單是《黑夜不再來》，他已經唱了五個不同版本，令觀眾讚嘆不已。由於昨晚不論歌迷熱烈萬分，Eason也差點忘記歌詞唱不下去，唱歌之間為答謝大家，不斷爬上舞台最高位跟山頂朋友打招呼。

他說：「我聽到你地話想望真啲，我都想望真啲大家！」唱到《七百年後》Eason落山時，差點於高樓梯叉錯腳，幸好及時平行回來，笑住同觀眾講：「你哋真係太勁，搞到我都亂晒呀！」

來到一口氣29首歌後的talk位，Eason笑道，「你哋真係好勁。我想問下大家會唔會每晚上網係到搜尋個騷有咩睇？」觀眾答：「晚晚睇！」Eason：「我就唔睇嘅， 唔怪之你個樣咁攰啦你。哈哈哈....其實最緊要係咩？最緊要係依家！Now！咁早知幾冇癮...」觀眾歡呼大叫說不會，Eason先笑道：「咁剩係睇 Encore囉，Encore可以睇，因為每晚唔同嘛，我聽講，哈哈哈.....」

繼而他返回舞台樂隊位拿酒精噴手，作狀噴口：「唔知點解呢....幾年慣咗呢樣嘢... 75 %酒精 ！ 我醉喇... 」逗得觀眾十分歡樂，然後他想靜下來，觀眾又狂叫，Eason就忍不住說：「我明喇，我知你哋點解一定要叫，原來真係忍唔到！我都好想近啲大家，好可惜我唔係做緊子華神talk show ，有時我真係要好集中，但隔住個耳機睇到你地個口郁郁下叫，搞到我都失魂落泊，多謝你哋特登搶飛入場， 花時間大家可以聚下。

▲ 氣氛甚high。

他又忽然間問觀眾：「你地入場重有冇『嘟』入嚟？」觀眾答：「唔駛『嘟』啦！」他才醒悟：「係喎，依家剩係『嘟』針卡...有冇一個唔係慣心態？做咩唔『嘟』我，『 嘟』啦....哈哈。」引得全場大笑，「其實，『嘟』不『嘟』都好啦，有啲嘢慣咗啦。即係好似我唔出聲，就有人會無端端即刻大叫E神！咁鐘意叫，嚟啦！一齊起身，再大叫啦。」

昨晚安歌環節，Eason選唱了《K歌之王》，全場音樂響起已為了瘋狂，七千人一齊大合唱！Eason唱幾句已經明顯滿眼通紅，一直強忍淚水，要求自己好好唱完整這首歌。

自從每晚安歌歌單不同，歌迷網民已經掀起「估E神安歌唱咩歌遊戲」，不斷留言給係咪唱呢首，亦有聰明的歌迷已經猜到，Eason安歌歌單是由他出道的年份開始選，每年所有推出的歌之中選唱一首。Eason就話:「等大家估下啦，唔開估住...人有期有些期待，有些意外(驚喜)，咁人生先會開心...哈哈。」

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