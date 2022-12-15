【嫁入豪門】陳伶俐帶兩子改嫁變闊太　陪富豪老公飛卡塔爾睇世界盃

▲ 陳伶俐帶兩子改嫁新加坡富豪劉頌銘成為闊太，最近陪老公飛到卡塔爾睇世界盃。

現年45歲的陳伶俐自2008年與林敏驄離婚後，2012年帶同兩子林肯和林善改嫁新加坡隱形富豪、胡嘉烈後人劉頌銘，婚後再為丈夫誕下一子，轉眼已8歲大。過著豪門少奶生活的陳伶俐經常陪丈夫四圍去，最近兩夫妻更孖住飛到卡塔爾睇世界盃，陳伶俐連日在社交平台分享當地片段。

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陳伶俐近日分享自己入場連看兩場世界盃賽事，分別為八強賽法國對英格蘭，以及香港時間14日凌晨3時進行的四強賽阿根廷對克羅地亞，陳伶俐力撐的法國和阿根廷都相繼贏波，阿根廷更以3比0大勝克羅地亞，令她相當興奮。

▲ 劉頌銘相當寵妻，讓陳伶俐坐前幾排的位置。（IG圖片）

四強賽事一票難求，陳伶俐老公劉頌銘想盡辨法撲到飛，與老婆入場睇波。雖然兩人要分隔幾行坐，但劉頌銘相當寵妻，讓陳伶俐坐前幾排的位置，自己坐後面，又可以望實老婆以策安全。陳伶俐都好識做與老公隔幾行自拍，一齊興奮舉V。現場還播出陳奕迅的大熱歌曲《孤勇者》，她透露自己「聽唔到」，但未有解釋原因。她上載多張照片並留言道︰

因為好朋友的一個訊息，我九秒九想辦法，老公三秒三上網狂襟電話撲飛，為了 #孤勇者 #最後喺球場聽唔到，但畀我認識到第一位當地的朋友仔。#孤勇者聯盟 #第一次自己坐睇波 #阿根廷好波 #3:0。

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陳伶俐現時的生活無憂，從她的社交平台可見她專心湊仔及養貓，並經常與好朋友聚首，間中與老公放閃。自2008年與林敏驄結束10年婚姻後，陳伶俐於2012年帶同兩子改嫁身家逾億的新加坡富豪劉頌銘，並於2014年為對方誕下一子。劉頌銘對兩名繼子視如己出，不時上載一家人合照。

不少人好奇陳伶俐的樣貌與身材並不出眾，卻吸引到音樂才子林敏驄甘願為她定性，之後帶著兩子更能改嫁富豪成為闊太，究竟陳伶俐的魅力何在？

▲ 陳伶俐於2012年改嫁新加坡富豪劉頌銘，其後再誕一子，生活幸福。（IG圖片）

陳伶俐是1996年度落選港姐，1997年因訪問結識了林敏驄，同年公開戀情，1年後便因懷孕宣布結婚，誕下長子林肯，次子林善則於2004年出生。至2008年，兩人宣布結束十年婚姻，兒子撫養權歸陳伶俐。

林敏驄讚有情有義

之後林敏驄患上驚恐症，要接受藥物治療和全面停工休息，前妻陳伶俐沒有離棄他，不時帶同兒子探望，又為他尋找中西名醫，令他非常感動，故有傳林敏驄曾提出復合。林敏驄對前妻心存感激，曾讚揚她有情有義，無論發生甚麼事，她都會挺身支持自己。

▲ 林敏聰對陳伶俐心存感激，曾讚揚她有情有義。（微博圖片）

陳伶俐又親力親為照顧兩子，同時進軍商界代理名錶，兼顧好家庭與事業。幸運地兩子都是資優兒童，並順利入讀名校聖保羅男女中學及其附屬小學。林敏驄曾接受TOPick訪問稱，兒子讀書叻都是陳伶俐的功勞，

都唔關我事，佢阿媽嗰邊叻，都有博士。數學我唔掂，化學我零分。

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改嫁後生活低調不炫富

陳伶俐於2012年改嫁新加坡富豪劉頌銘，婚後亦迅速添丁再誕一子劉駿浠（Marengo），相當好生養。胡氏家族生意遍布星馬、中國、香港及印尼等地，生意包括家電及爐具等，在新加坡政商界甚有地位。不過，劉頌銘作風低調，故有隱形富豪之稱，陳伶俐亦非常配合，不會炫耀富貴生活，只偶爾分享夫妻恩愛合照。她亦樂於做跟得夫人，經常陪伴丈夫以示支持。

劉頌銘亦非常寵妻，曾打本給陳伶俐開畫廊及開餐廳，惟近年疫情影響結束了部分餐廳。而兩名兒子亦相當支持媽媽改嫁，陳伶俐曾在社交平台分享「寫給兒子的信」，提到當年只得22歲的她未婚懷孕，要為自己的「任性」負責任。經歷父母離婚後，懂事的林肯鼓勵媽媽拍拖，希望媽媽得到幸福，最後陳伶俐在信中表示，「以後都會全力支持兒子」。

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責任編輯︰王明芳