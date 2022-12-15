【教師操守】男教師向女初中生傳挑逗訊息遭釘牌　有教師趁學生家人外出留宿獲警告信

▲ 教育局於指引附錄中舉出11個成立的投訴個案作參考。（資料圖片）

教育局今日（15日）公布《教師專業操守指引》，共列出8項教師專業守準則，並於附錄中舉出11個以往曾經成立的投訴個案作參考。其中有男教師過社交通訊軟件向初中女學生發送大量露骨內容，遭取消註冊；亦有教師多次在學生家人外出時，留宿學生家中，獲發警告信。

教育局於指引中列出過往曾處理並成立的個案，但強調僅作參考，因每宗個案的具體細節、嚴重性、對學生及社會的影響均有所不同，不宜將個案作簡單或直接比較，亦不應視爲案例。

指引列舉的11宗例子中，5宗個案的涉事教師最終被取消註冊。其中有男教師與初中女學生透過社交通訊軟件溝通，內容帶有大量與性有關的露骨內容，亦有不少挑逗女學生與其進行親密行為的訊息。教育局說，該教師雖未有與學生發生性關係，但濫用教師的身份及權力，「對學生有歪念邪想、極度不良的思想行為」，故取消其註冊。

另外，有教師持續採用大量偏頗、欠缺理據或實證支持的教材，教授通識科。教育局指有關教材內容包含失實評論、散播仇恨和偏激的意識，且帶貶損國家的立場，容易挑起讀者對國家及國民的反感，教學行為對學生的學習及價值觀的建立，帶來負面而深遠的影響，故取消其註冊。

指引列舉的其中一個個案，該教師在未徵得家長同意下，為個別同性學生安排課後體育訓練，又多次與該名學生單獨進行校外活動，且在學生家人外出時留宿學生家中。 教育局指，該教師在毫無合理原因及未經學校及家長同意的情況下，與個別學生單獨進行校外活動，更在毫無合理原因下到訪及留宿學生家中，違反專業操守，故發出警告信。

獲發譴責信的個案，則包括在未經學校的批准下，向校外人士洩露學校小一入學面試題目的教師；在社交通訊平台發布大量粗言穢語、侮辱他人的言論，雖然設定為與朋友之間的私人分享，但相關帖文仍流出「朋友圈」 以外，流傳至家長及學生之間。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴