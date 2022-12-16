科學園推行「寵物友善園區」共渡佳節 同場加映最新毛孩科技！

近年愈來愈多餐廳、商場推行寵物友善政策（pet-friendly），推動本港成為對動物更友善的城市。香港科技園公司亦緊貼趨勢，今年聖誕及農曆新年期間在科學園試行「寵物友善園區計劃」，市民可於本月17日至明年1月29日，於周六、日及公眾假期帶同寵物到訪園區指定公眾位置。屆時不但可與毛孩在著名地標「金蛋」前草地打卡留念，還可暢遊園內聖誕特色市集，在園區聖誕裝飾下感受節日氣氛。

是次開放不限於戶外地方，指定的室內位置亦會開放予市民攜帶寵物進入，包括科園廊（The Spine）地下及一樓、17W一樓、19W地下、一樓及二樓。屆時，科學園將於室內、外位置增添寵物排泄物收集箱，亦會提供寵物車及寵物袋借用服務，讓市民及毛孩更加方便。

節日期間，科學園多個地點會設置聖誕裝飾，讓市民感受節日氣氛。由即日起至21日（下周三）園內亦會舉行「On Your Mart」聖誕市集，搜羅世界各地的特色美食、聖誕禮盒及美酒；此外，「金蛋」毗鄰的湖畔音樂噴泉亦會每日為市民帶來兩至三場精彩的音樂匯演，非常適合和毛孩一同打卡！

▲ 「金蛋」毗鄰的湖畔音樂噴泉表演每日將有兩至三場表演。

▲ 科學園舉辦「On Your Mart」聖誕特色市集。

寵物科技體貼毛孩所需

除了今次推出「寵物友善園區計劃」，科學園亦有不少園區公司聚焦寵物科技，為毛孩度身打造既好玩又能幫助牠們的產品。研發物聯網產品的初創Zoo Gears，研發出寵物智能樂器「TheBiscuit®」，讓狗狗與主人一同演奏音樂。Zoo Gears創辦人陳德强（Dean）分享，自己熱衷於音樂，小時候想過向相關方面發展，加上過去產品開發經驗亦有涉獵寵物科技，遂萌起寵物智能樂器的概念。

▲ Zoo Gears創辦人陳德强（Dean）從小喜歡音樂，遂萌起寵物智能樂器的概念。

「TheBiscuit®」機身設有四個按鈕，每當按鈕亮起，可吸引狗狗的注意，牠們成功按下按鈕便會發出音響。主人可以設定演奏長度，狗狗完成後可從餵食盤取得零食。Dean介紹，港人生活忙碌，主人可以利用手機應用程式遙距訓練狗隻，啟發牠們的音樂潛能，產品更可收集狗隻的行為數據：「狗有很多可能性，可以細心留意他們對聲音的反應，例如我的狗狗『牛奶仔』喜歡電子結他聲。」

▲ Zoo Gears 的寵物智能樂器「TheBiscuit®」可讓狗狗與主人一同演奏音樂。

Dean看好寵物科技市場：「外國非常流行寵物的人性化（Pet Humanization），上一個浪潮主要是寵物鮮食，造就了不少獨角獸誕生。我們認為下一個浪潮是，將狗隻視為小朋友，教育他們、啟發他們的學習能力。」他相信「TheBiscuit®」可讓主人與狗狗間有更好的交流及互動，預計明年初向公眾募資。

除了寵物用品，寵物醫療科技亦是一大趨勢。美時醫療（Time Medical）是科學園內的一所醫療影像設備公司，專門開發磁力共振掃描（MRI）技術。由於貓狗的體型比成人小，一般醫院用的磁力共振儀掃描的圖像往往不太清晰，公司在2018年進軍寵物市場，推出專為動物而設的磁力共振成像系統「PANION」，可應用於貓狗、龜﹑兔子﹑龍貓等寵物。

▲ 美時醫療專為動物而設的磁力共振成像系統PANION系列，主要應用於貓狗上。

美時醫療投資者及公共關係總監蔡嵐（Kristen）介紹，系統操作便捷，一般而言只須30至45分鐘，即可獲取清晰圖像，有助診斷神經系統病變，例如腫瘤、炎症、外傷、中風，以及椎間盤病變、軟骨損傷等，獲國內外寵物醫院採用。由於動物體型大小不一，「PANION」特設不同大小的成像線圈，單單用作掃描貓狗頭部的線圈已有四個尺寸，可以隨時更換，該技術為團隊首創。

▲ 美時醫療投資者及公共關係總監蔡嵐（Kristen）認為寵物科技市場有潛力。

Kristen居於科學園附近屋苑，她說自白石角海濱長廊開放為寵物共享公園，工餘時會與8歲的愛犬Sulley到長廊散步，「很高興看到科學園試行寵物友善計劃，令更多人了解到寵物與科技發展息息相關，亦能藉此推廣園區的公司。」她補充，隨著人們生活質素不斷提升，對寵物食品﹑日常用品及醫療服務等的要求亦提高，料寵物科技市場將不斷增長，潛力龐大。

想與毛孩歡度佳節，感受節日氣氛，約定大家在科學園見！

▲ 科學園開放指定公眾位置，予市民攜帶寵物進入。

▲ 主人可和毛孩在著名地標「金蛋」前草地打卡留念。

有關「寵物友善園區試行計劃」之詳情及寵物到訪守則，請瀏覽：https://bit.ly/3VTMgb0。

On Your Mart 聖誕市集：

日期： 12 月 12 日至 21 日

時間： 上午 11 時至 6 時 30 分

地點： 1E 大樓地下

湖畔音樂噴泉：

平日：12:00 – 14:00 ; 17:30 – 19:30

周末及公眾假期：12:00 – 14:00；15:00 – 16:00；17:30 – 19:30

地點：園中湖

(特約)