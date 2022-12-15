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【人大換屆】全國人大常委誰接任？　李慧琼：個人意願不是重點

政治 16:08 2022/12/15

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李慧琼表示，自己必定履行承諾，發揮雙向橋樑作用。（趙居逸攝）

第十四屆港區人大代表選舉今日（15日）上午在灣仔會展舉行，民建聯主席李慧琼、立法會議員霍啟剛等36人當選，當中有15名現屆人大成功連任，包括現屆召集人馬逢國、工聯會會長吳秋北、商界背景的姚祖輝、雷添良等。

成功由全國政協「轉跑道」的李慧琼表示，自己必定履行承諾，發揮雙向橋樑作用。被問到會否接替譚耀宗，出任全國人大常委時，她表示，人大常委是一個非常重要的崗位，須得到中央信任，亦需要有很強的綜合能力，和各界的支持。她又相信，中央自會有決定，個人的意願不是重點。

連任的工聯會會長吳秋北表示，感謝社會各界的支持，認為今次選舉非常激烈，每一名候選人都非常優秀，對於工聯會副會長謝愛紅未能當選，感到遺憾。

至於全國人大常委一職，現任全國人大常委譚耀宗表示，本屆36名港區人大代表之中，相信當中有合適的人選，明年3月全國人大會議時，將由全國的代表選舉，產生170多名常委，希望香港佔到一席，他又指，由於是選舉產生，不能說機會是百分百。至於被問到是否有人大或政協工作背景會佔優，他稱，不想特別指出甚麼人適合。

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記者：趙居逸

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