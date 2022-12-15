【BB骨折】男嬰出生僅1天離奇左臂骨折　無法手術只能復位固定恐傷殘

▲ 內地一名男嬰出生1天左臂骨折，有關醫院未有承認責任。

內地一名剛出生的男嬰離奇左臂骨骼出現斷裂和移位，新手爸媽本來開心迎接BB，可是發現BB無故受傷，擔心影響日後的骨骼發展，甚至擔心有永久傷殘的風險。而院方未有就此事承認責任，當地市衛健委現在調查有關事件。

BB出世僅1天左臂骨折

據內地《極目新聞》報道，一名新手爸爸及其家人向傳媒報料，疑醫院疏忽致初生兒子受傷。於上星期三（7日），內地安徽滁州蔣先生在滁州市瑪利亞婦產醫院喜得一子，可是初為人父的喜悅沒有維持很久，第二天晚上，兩名醫院護士為男嬰抽血，其中一名護士說BB包裹得比較亂，便幫忙整理衣物，整理衣服後孩子就不停哭鬧，疑此時令BB受傷。

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蔣先生的姐姐蔣女士告訴記者，當時BB出世只有一天，家屬和護士輪流抱著去哄他，可是BB依舊哭鬧不止，隨後護士說男嬰的手可能脫臼，叫來醫生查看，醫生亦證實男嬰手臂脫臼了，並建議翌日前往其他較大醫院就醫。

骨骼明顯斷裂和錯位

由於家人擔心男嬰，決定當晚轉往滁州市第一人民醫院檢查，檢驗報告診斷為男嬰「左手肱骨骨折」，照CT電腦掃描顯示嬰兒左臂骨骼有明顯斷裂和錯位。醫生指男嬰太小，建議再轉去更大的醫院接受治療。

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於是家人帶男嬰轉至南京醫科大學附屬兒童醫院，該醫院的醫生診斷後指出，孩子太小，無法手術，只能盡力復位固定，並需要每星期覆診，男嬰會否因而成為殘疾需看後續復元的進度。

醫院拒絕承認責任

爸爸指出兒子之後返回出生的醫院滁州瑪利亞醫院，需每星期覆診直至康復為止。由於家人指男嬰出世第一天發現骨折，滁州瑪利亞醫院責無旁貸，可是院方未有在孩子為何受傷的問題上，跟家屬達成一致，拒絕承認責任，揚言孩子受傷與醫院無關，蔣先生決定向滁州市衛健委投訴。

滁州市衛健委工作人員目前了解有關事件，向雙方溝通調查，但礙於事發地點沒有監控，孩子如何受傷需作進一步調查取證，會根據事實依法處理。

爸爸很心痛兒子，BB是他第一個孩子，沒想到會出現這種情況，現時所有的治療花費均由他自行承擔，最大的願望就是孩子能完全康復，不留有後遺症致傷殘。

兒童易出現骨折

兒童骨質軟有彈性，不用很大的外力就會致折彎，稍一不慎易造成骨折，然而，兒童正值生長發育期，年紀愈小的骨折癒合速度愈快。想孩子骨骼健康成長，據本港衞生署家庭健康服務資料顯示，可攝取足夠維他命D，維他命D是促進骨骼健康不可缺少的營養素，維他命D幫助腸道吸收鈣質，維持血液中鈣、磷的正常水平，令骨骼強健。體內大部分的維他命D是經由陽光照射皮膚而合成，只有少部分是從食物攝取。

嬰兒和兒童如長期缺乏維他命D可能導致佝僂病，骨骼不能正常鈣化以致變軟、變形，容易骨折。若懷孕期婦女攝取不足維他命D，胎兒可能會在出生後出現低血鈣的情況，同時在童年時患上佝僂病的風險亦較高。

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責任編輯︰王明芳