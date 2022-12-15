【疫下航空業】香港機場11月客運破百萬人次　按年升7.7倍

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香港機場管理局今日（15日）公布，上月香港國際機場客運量達105萬人次，按年上升769.6%。飛機起降量及貨運量分別為13,645架次及35.4萬公噸，按年下跌8.3%及25.9%。



機管局指，出入境旅遊限制放寬，帶動香港居民及訪港旅客人數較去年11月大幅上升。與其他地區比較，往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著。不過，全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻，貨運量因而繼續受到影響。進口及出口貨運量分別較去年同月顯著下降，往來北美及歐洲的貨運量錄得最明顯跌幅。今年首11個月計，機場處理旅客量410萬人次，按年上升238.5%。飛機起降量及貨運量則分別較去年同期下跌 5.7%及15.4%，至12.29萬架次及380萬公噸。

與此同時，香港國際機場成為國際航空運輸協會活生動物運輸（IATA CEIV Live Animals）認證的認可合作夥伴機場，為全球首個機場社區獲得此項認證。活生動物以特殊空運貨物處理，種類涵蓋貓、狗等寵物，以及馬匹、豹和羊駝等。香港國際機場所有航空貨運站營運商在運送須特殊處理貨物方面，均已符合 IATA CEIV 標準，為全球少數達到此水平的機場之一。

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責任編輯：余思嵐