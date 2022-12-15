【全民造星V】馮允謙自揭「睇中」其一參賽者　韋羅莎不怕成抨擊對象

▲ 韋羅莎與馮允謙則為另一組的導師。（陳慧安 攝）

ViuTV選秀節目《全民造星》甚受觀眾歡迎，並成就了多個人氣組合MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR，掀起全城追星熱潮。

今天（12月15日）《全民造星V》公布比賽詳情及備受關注的導師名單，包括有陳健安﹑馮允謙（JayFung）、舞台劇演員韋羅莎及陳蕾；安仔與陳蕾是同組導師，韋羅莎與馮允謙則為另一組的導師。

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努力幫助參賽者 不怕成抨擊對象

Jay Fung與韋羅莎一同接受Topick訪問均表示作為導師不怕辛苦，Jay Fung指會盡量用他們有的知識幫助大家，已預料會沒時間睡覺。

韋羅莎則坦言初時獲邀時有少許顧慮，全因有女兒要照顧：「感覺到會不夠時間睡覺，不過今次是一個機會去嘗試新事物。」

但成為導師經常成網民的抨擊對象，二人直認每人都會有自己的心水，韋羅莎表示會從不同範疇去看，再作判斷，並會給予他們一些真實意見，而不會只看自己的喜好。

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挑選參賽者準則？

談到他們會怎樣挑選參賽者，Jay Fung笑言：「靚仔過我不會被減分，我會看他是否有潛質。有數個都很靚仔，其中一個我也心心眼，不過不會透露他是誰。」

韋羅莎認為會視乎參賽者的才華以及他是朝着甚麼的方向，是想變得更紅還是想跟大家分享，不過最重要的是要有個人特色。

其中他們還透露今天會面試40多人，若有參賽者沒做好準備，便不會選擇。

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記者：梁樂欣﹑陳淑霖

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