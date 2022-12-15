【非禮候判】涉非禮同母異父6歲胞妹　21歲倉務員認罪還押候判

▲ 涉非禮同母異父6歲胞妹，21歲倉務員認罪還押候判。（資料圖片）

21歲倉務員涉三度非禮年僅6歲的同母異父的胞妹，獨處時要求胞妹脫去褲子，撫摸胞妹下體和親嘴，事後給予10元或20元要求胞妹保密，又佯稱待胞妹長大後迎娶她避免事件曝光。涉案倉務員今（15日）承認3項非禮罪，區域法院法官將判刑押後至2023年1月12日，其間索取事主創傷報告及被告的勞教中心報告，被告須還押。

案件今移師西九龍裁判法院審理，匿名被告C.K.H.承認3項非禮罪，指他於2020年7月1日至8月31日的某3天，在天水圍某單位非禮約6歲女童X。被告患有過度活躍症及讀寫障礙。

案情指，被告是事主X同母異父的哥哥，X案發時住在寄養家庭，被告則與母親及X的生父同住，X於周末會到父母家留宿。

首次非禮事件發生於2020年7月，6歲的X和19歲的被告在睡房看恐怖片，被告說會等X長大後與她結婚，並提出若X讓他「搞」便可獲得20元。被告之後著X脫去褲子，被告亦拉低褲子躺在床上。被告要求X坐在其身上前後移動，X因此感到下體楚。X的養母此時按門鈴，X馬上穿回褲子衝出房間，被告要求X切勿張揚，並給她 20元。

約1星期後，被告和X在客廳獨處時，被告脫去及自己的褲子，X坐在被告身上時，被告用手指非禮X的下體。1個月後，被告與X外出購物，被告在家門前吻了X的嘴一下。

X在2021年11月因操行問題與學校社工會面，言談間透露事件。被告同月被捕，警誡下承認用下體摩擦X的下體等。被告及後在錄影會面稱，因好奇親吻的感覺而吻X和性侵她，並指希望X保密才會說待長大後迎娶她，被告於2次非禮事件後分別給了X 10元和20元。

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記者：陳曉欣