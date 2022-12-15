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【通關有望？】內媒首披露縮短入境隔離日數　福建漁民12.19起減至「2+3」

政治 16:31 2022/12/15

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（經濟日報資料圖片）

中央放寬防疫政策後，市場憧憬香港和內地通關，有望出現曙光。內地《閩南日報》周三（14日）報道，福建漳州近日發布新措施，對接觸境外的漁船民，按海外入境人員進行管控，由下周一起分兩階段放寬隔離期。

據《閩南日報》報道，福建漳州近日發布「十條」措施，包括要求「與境外或高風險地區船舶和人員有接觸的漁船民，按照海外入境人員進行管控」。

報道稱，「由下周一（12月19日）起，（上述）人員『2天集中隔離+3天居家隔離』，期間賦碼管理、不得外出，集中隔離的第1、2天各開展1次核酸檢測，居家隔離的第1、3天各開展1次核酸檢測。」

報道續稱，「由下月9日起，人員『3天居家隔離』，期間賦碼管理、不得外出，並在第1、3天各開展1次核酸檢測。」

現時福建漳州針對與境外或高風險地區船舶和人員有接觸的漁船民，隔離政策仍然是「5天集中隔離+3天居家隔離」。

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責任編輯：胡偉明

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