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【食用安全】港男買鮮魚到快餐店打邊爐　網民諷：下次帶埋個爐去

食用安全 18:24 2022/12/15

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港男買鮮魚到快餐店打邊爐。

天氣寒冷，打邊爐是不少港人的指定動作。近日有港男分享，指自己在街市購買鮮魚後，帶到快餐店打邊爐，並大讚鮮甜，引來網民熱議。

最新影片推介：

該名港男於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指自己於深水埗北河街街市購買了幾條鮮魚，然後到一間快餐店打邊爐。他又展示了多張照片，可見他於快餐店打邊爐，鍋中有幾條鮮魚。他品嚐後大讚：

條魚打邊爐好鮮，好甜，碗湯夠晒魚味，一試難忘，下星期又試其他魚打邊爐。

    點擊圖片放大
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貼文引起網民熱議，不少人擔心做法存有食安隱憂，「可唔可以唔好咁癲，嗰啲火煲唔到太高溫，殺唔晒啲菌㗎」、「魚在哪清潔？」、「魚鱗都未清乾淨」。亦有網民揶揄，「只要你唔尷尬，尷尬嘅係別人」、「下次帶埋個爐去嘛，齋坐唔使錢」、「叫一個餐再帶10個人入去都得」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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