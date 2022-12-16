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【新冠飲食】寒冬確診新冠發燒無胃口點算好？　營養師教4招照顧中招患者飲食【內附食單】

保健美顏 18:05 2022/12/16

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營養師教4招照顧確診家人飲食。

天氣轉寒，新冠確診個案數字上升，若你身邊那位不幸中招，怎樣替病者重拾胃口，確保進食足夠營養呢？

Tammy擔心地說︰「真氣死我！我媽確診了，整天只卧床休息，我拿了十款食物給她選擇，她也不想吃。」

我向她解釋︰「首兩天，應是最難捱、最高燒的，甚至燒至攝氏三十八、三十九度，身體灼熱，腳步浮浮，連起床也需要意志力，這個時間宜多喝水。」

Tammy再問︰「如果她還是不肯吃，該怎麼辦？老人家有時真是很固執。」

我安慰了Tammy一陣，並給她一些照顧新冠患者飲食的建議︰

1、身體和喉嚨發熱的時候，通常想吃些相對軟腍和冰涼的食物，可以考慮煮些低脂肪而容易消化的正餐，例如雞蛋米粉、肉碎或雞肉通粉、瘦肉粥等。另外，包裝即食豆腐也適宜作涼拌食用，配以低脂芝麻醬，可作為蛋白質的補充。

2、病情有改善時，可以用豆乳作湯底煮個烏冬，加入豆腐、雞肉、雞蛋等優質蛋白質，希望盡量保持抵抗力和防止流失肌肉。

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3、因為隔離而沒有活動量，故此加些菇類或蔬菜作為纖維攝取，可切實幫助患者腸道蠕動。

4、要紓緩喉嚨不適，可選吃甜而不酸的水果，例如木瓜、熟的奇異果、士多啤梨、香蕉等。

最後，我對她說︰「只要和你媽媽溝通好，了解她想吃甚麼，鼓勵她進食，營養便相對容易吸收到了。」

Tammy點點頭說道︰「我回去立即試試，涼拌豆腐和豆乳烏冬，聽起來挺不錯的，我又可以躲懶不用煮得那麼辛苦了！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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