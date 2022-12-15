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【聖誕市道】調查指6成情侶聖誕消費意欲較去年高　逾4成男女聖誕預使3000元

社會 16:42 2022/12/15

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調查指6成情侶聖誕消費意欲較去年高，逾4成男女聖誕預使3000元。（資料圖片）

聖誕佳節同時是傳統的消費旺季，有調查指，今年有6成情侶聖誕消費意欲較去年高，逾4成男女聖誕預計花費1,000至3,000元，但普遍港人對本港未來經濟感不樂觀。

交友約會公司HK Romance Dating Limited於11月中至12月初透過電話及網上問卷方式進行調查，訪問533名香港男女，了解香港情侶於2022年聖誕消費意欲及模式。

調查顯示，6成男女料消費較去年增加，逾6成男士及57%女士預期消費較上年增加，有近3成男士稱較去年增加20%，有33%女士表示較去年增加10%。消費增加的主因近3成的男女指疫情阻外遊，故選擇留港消費。

對於如何與心儀對象度過聖誕節，36%男士及19%女士表示會到餐廳吃聖誕大餐，較去年調查的24%及12%，分別上升12%及7%。至於選擇到海外旅遊，男士為15%，女士則為19%，去年調查則未有此選項。

另外，調查指逾4成男女聖誕計劃花費1,000至3,000元；對於最想收到的聖誕禮物是，32%男士最想收到電子產品，19%則稱最想收手錶，女士最想收到的聖誕禮物是，26%最想要珠寶首飾，17%想收電子產品。不過有近3成女士無意送禮物，男士則近2成。

對於香港經濟是否感到樂觀，有19%男士稱只得3分；有18%女士選擇4分，普遍港人對經濟都是不太樂觀。

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責任編輯：李榮忠

 

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