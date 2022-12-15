【港區國安法】湯家驊︰Google若協助誤導錯國歌或違國安法　認同人大釋法但「殺雞焉用牛刀」

▲ 湯家驊指，Google若協助誤導錯國歌或違國安法。（資料圖片）

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，若Google在有能力下，無阻止搜尋結果顯示反修例歌曲，協助誤導他人將相關歌曲當國歌播放，可能違反《港區國安法》。

湯家驊今日在電台節目上解釋指，香港並無國歌，但可能有人利用Google的情況，上載歌曲聲稱是「香港國歌」，誤導他人在公開場合播放，如果Google本身無能力阻止，就未必構成犯罪。

他指，法理上若政府要控告Google，則只可控告其高層，通常是主席、董事、行政總裁，但他們未必身處香港，他又質疑，雖然Google在香港有分部，但其搜尋業務在本港分部有多大的參與角色，亦未掌握，倡港府盡力跟進和了解。他強調，今次事件涉及國家尊嚴和嚴重罪行，即使執法上有限制，港府也須盡力跟進。

湯家驊提議，可以考慮上載《義勇軍進行曲》作為「中國香港國歌」，再透過多人搜尋，成為置頂的搜尋結果。

另外，港府正就《港區國安法》提請人大釋法，湯家驊表示歡迎，強調屬人大常委會的權力範圍之內，但認為是「殺雞焉用牛刀」，可透過本地修例解決…

他解釋，香港可以透過修訂《法律執業者條例》，列出法庭容許外國律師辦理個別案件的考慮因素，例如案件是否涉及國家機密，律師過往是否敵視國家，香港是否欠缺相關專長的律師等，就可以處理問題。

湯家驊表示，不贊成一刀切禁止外國律師辦理《港區國安法》案件，解釋即使是中國人，也有可能不忠於國家，而香港亦有很多持有外國護照的大狀，質疑應否排拒他們處理案件。他又指出，並非所有國安法案件都涉及國家機密，質疑是否需要完全禁止所有外國律師參與。

他又認為：「當時民情是洶湧，我個人一向認為，當民情洶湧時所作的決定，一般很經常之後會覺得後悔。如果人大釋法，我希望不會否決或推翻終審庭已經作出的決定。我個人未必認同終審庭的決定，但我們要相信和尊重制度，當制度作出決定時，我們要接受。」

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責任編輯：關景騰