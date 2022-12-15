【校長專欄】學生代入角色「人生交叉點」抉擇　泰伯紀念學校校長︰學習知而後行

▲ 泰伯紀念學校透過環保互動劇場，讓學生學習知而後行。

怎樣的學習模式更能讓學生知而後行？怎樣能啟迪他們的情感，潤澤他們的心靈？早前吳氏宗親總會泰伯紀念學校舉辦了一個非常有教育意義和極具啟發性的環保互動劇場，讓校內一眾四年級學生能全情投入於故事情境當中。

這個環保劇場名為「古里梧島的氣候危機」，每位學生代入太平洋島民的身份，在故事中四位島嶼領袖的帶領下，認識氣候變化為人類帶來的危機。所有島民要攜手在一個快要沉沒的古里梧島上應對不同的挑戰，最後更要作出選擇，決定要留守家園，抑或漂流到異地，另覓新居。

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學生們被「安排」成為故事中的「島民」，並以第一身形式投入故事當中。他們除了認識到全球暖化的原因及知識，更面對種種困難，例如海平面上升，令島上低窪地區經常會被淹沒；島上可用食水也因鹽化後不能飲用等等……同時，他們經歷了暴風雨的侵襲，在黑暗的環境中感受到雷雨、閃電及風暴的影響及威力。在故事情節安排下，學生用自己的肢體跳舞，扮演「島民」，參與民族舞蹈，學習他們的文化。這種「亦真亦假」的體驗，讓學生們不知不覺沉浸在故事環境及情節當中。這種沉浸式體驗，讓學生過濾了所有不相關的知覺，運用自己的五感，進入沉浸狀態。

我們很多時候對環保的堅持及體會，都流於知識層面。正所謂「知易行難」，要真正做到以身作則，用行動去實踐環保，單靠書本上的知識傳授是做不到的。學生這次透過沉浸式體驗，體驗了編劇精心設計的情節，更能確切地瞭解每個人的環保責任。

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侯校長說︰「令我最欣賞的，就是故事中透過祭司、科學老師、市長及祭司之子，對古里梧島的『去』、『留』作出選擇，從而引導學生討論及抉擇自己作為島民的想法。而令我印象深刻的，是一位學生從最初堅決選擇離開古里梧島，到最後決定留下來，與島民一起解決困難。」

究竟島民的意向是怎樣？結果，有的學生選擇跟祭司一樣，留守到最後一刻，因為這是他的家、他的根；有的選擇跟科學老師一樣，相信用科學方法，和其他人一起重建美麗的家園；有的選擇跟隨市長，與其他島民共同遷移到鄰近的國家，以氣候難民的身分定居；有的像祭司之子一樣，嚮往自由自在的世界，渴望到外國讀書和定居。

泰伯紀念學校的目標是栽培二十一世紀的人才，透過「夢想。生命。科技」三大發展方向，培養學生們溝通、協作、解難及創作能力，而環保教育正是生命教育當中重要的一環，相信這班學生在往後的日子裡，可以時刻覺察到保護地球所需履行的責任。透過這場沉浸式體驗，學生們所培養到的，是切切實實的經歷。而這些經歷，必定會隨著他們成長，提高他們對於環境保育及愛護地球的意識，這就是生命教育。

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