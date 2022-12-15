【港大研究】港大發現鼻咽癌EB病毒免疫抑制現象　有望成鼻咽癌治療靶點

▲ 港大發現鼻咽癌EB病毒免疫抑制現象，有望成鼻咽癌治療靶點

鼻咽癌是20至44歲男性最常見的癌症，發病率在男性中排名第8。港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系的研究團隊發現，鼻咽癌的新亞型及EB病毒免疫抑制現象，有望成為鼻咽癌治療靶點。研究成果已發表在學術期刊 《eBioMedicine》（按此瀏覽期刊文章）。

鼻咽癌常見於東南亞，在香港，鼻咽癌是20至44歲男性最常見的癌症，發病率在男性中排名第8，其發病機制也未明確。港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系的研究團隊，使用了尖端的生物信息學方法分析患者的腫瘤樣本，以解構鼻咽癌的表觀遺傳變化。

團隊表示，95%的香港病例都與EB病毒有關，所以了解鼻咽癌的發病機制，尤其是與EB病毒的關係；團隊發現一種全新的鼻咽癌亞型及在腫瘤微環境中與EB病毒高度相關的免疫抑制現象。這些發現為傳統的鼻咽癌發病模型提出新的觀點，並揭示EB病毒陽性鼻咽癌細胞特有的訊號傳送，有潛質作為治療的靶點。

團隊續指，在帶有EB病毒的鼻咽癌腫瘤中有一種稱為「全面高度甲基化」的現象，意思是癌細胞內DNA序列的甲基數目大規模增加。這些甲基的功能就像一個關閉按鈕，令抑制腫瘤的基因失去作用，從而促進腫瘤生長。

在非EB病毒癌症中卻很少觀察到全面高度甲基化的現象，因此在傳統醫學觀點上會認為全面高度甲基化與EB病毒有關，更是鼻咽癌發病的關鍵。然而，研究團隊卻發現20%的鼻咽癌病例是「全面低度甲基化」 ，即甲基在 DNA 序列上大規模減少。研究更發現EB病毒可能重新編輯癌細胞與免疫細胞之間的通訊4，從而保護癌細胞不被免疫系統破壞。

港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系助理教授代葳博士指，腫瘤雖然同樣被EB病毒感染，卻有非常不同的甲基化現象，但傳統發病機制中並未有這發現；更重要的是，在鼻咽癌研究中，需要進一步了解全面低度甲基化的鼻咽癌病人是否通過另類新機制而發病，了解這些病人的生存率有沒有不同、臨床表現以及對治療的反應，從而幫助醫生根據病情量身訂製處方。

港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系名譽教授龍李梅瑞教授補充，由於抑制免疫性的細胞訊號與EB病毒相關，這些通訊對腫瘤具有高度特異性，有望成為鼻咽癌治療靶點和生物標誌物，團隊現在正設計實驗來探索這種可行性，並嘗試了解與新鼻咽癌亞型相關的臨床意義，希望這研究能夠幫助香港的鼻咽癌患者踏上康復之路。

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記者：鄧凱文