【最新疫情】今增17,080宗確診及19人離世　連續9日確診破萬

▲ 今增17,080宗確診及19人離世，為3月中以來最高（馮漢柱攝）

本港今（15日）新增17,080宗確診，其中本地感染佔14,013宗，另有831宗為輸入個案。再多19人死亡，今波疫情共錄得10,862宗。

輸入個案中，597宗為核酸檢測陽性，107宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，466宗涉及機場檢測樣本、176宗涉及第一至三日樣本，餘下62宗涉及第四至七日樣本。

學校個案方面，今共893間學校呈報2,021宗確診，涉1,701名學生和320名教職員；有20間學校共20班因出現群組感染，需停課5日。

院舍個案方面，23間安老院舍，共33名院友及5名員工確診確診，31名院友需要檢疫；9間殘疾人士院舍，共9名院友及1名員工確診，30名院友需要檢疫。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文