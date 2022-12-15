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【最新疫情】今增17,080宗確診及19人離世　連續9日確診破萬

社會 17:06 2022/12/15

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

今增17,080宗確診及19人離世，為3月中以來最高（馮漢柱攝）

本港今（15日）新增17,080宗確診，其中本地感染佔14,013宗，另有831宗為輸入個案。再多19人死亡，今波疫情共錄得10,862宗。

輸入個案中，597宗為核酸檢測陽性，107宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，466宗涉及機場檢測樣本、176宗涉及第一至三日樣本，餘下62宗涉及第四至七日樣本。

學校個案方面，今共893間學校呈報2,021宗確診，涉1,701名學生和320名教職員；有20間學校共20班因出現群組感染，需停課5日。

院舍個案方面，23間安老院舍，共33名院友及5名員工確診確診，31名院友需要檢疫；9間殘疾人士院舍，共9名院友及1名員工確診，30名院友需要檢疫。

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記者：鄧凱文

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