【星級靚媽】陳法拉往法國出席CHANEL香水活動　為2歲女兒選特別版手袋作家傳之寶

已成功打入荷里活的陳法拉早前在澳洲完成電影《哥斯拉》拍攝，近日與家人齊飛往法國出席大型香水品牌活動Le Grand Numero de CHANEL，雖然匆匆數天，讓她大開眼界之餘，並給囡囡小米妮（Mini）買了一個珍貴的手袋作為將來家傳之寶。

此外，成為了國際明星的陳法拉沒有忘記香港觀眾，馬不停蹄法國之行後，更趕返香港接拍一部港產片。

至於法國之行最令法拉難忘的，是參觀了的香水品牌展覽，她感嘆為觀止，說：「看到很多不同香水的練成過程和背後故事，展覧場地布置成跟馬戲團一樣的氣氛，還有賭場場景，很花心思。

香水勾甜蜜回憶

法拉對No.5 Parfume香水情有獨鍾，而始創人Gabeielle Chanel本身是一個孤兒，但法拉欣賞她的創意無限，吸收各地不同的文化融入創作中，在參觀她的家居可見不乏具中國色彩的擺設，如畫作、屏風等，讚嘆她的一生絕對是一個傳奇。

她指老公也喜愛這品牌的香水，香水對他們兩人而言擁有甜蜜回憶，甜蜜地說：「當年認識老公，第一次見面時，他身上便噴了這品牌的香水，多年不變，所以每嗅到這味道便想起我老公，我也很開心他如此專一，也是我的幸福。」

法拉也形容這品牌香水的複雜氣味配方很像她演戲一樣，她所遇的角色有很多層次的演繹，跟她很配對。

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贈女兒名牌手袋

與家人短聚數天後，法拉便趕回香港為一部港產片準備開工，直至聖誕前夕便會返回法國跟他們會合共渡節日，法拉透露早已為家人準備了聖誕禮物，也特別給小迷妮挑了一份具紀念價值的禮物。

她貼心的說：「我在法國買了一個CHANEL特別版手袋給Mini，兩歲的她很愛在家裡拿著手袋走來走去很趣緻，她也算是半個法國人，所以買了這法國品牌給她，這手袋極具珍藏價值，也是媽咪給女兒傳承下去的一份家傳之寶，我等她成長後多謝我！」

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