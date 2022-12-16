【世界盃2022】法國VS阿根廷爭王者寶座　美斯問鼎冠軍須突破一個關鍵　

▲ 不少球迷正期待美斯帶領阿根廷問鼎冠軍。

美斯在今屆世界盃開鑼前表示：「這是個特別的時刻，尤其這屆應該是我最後的世界盃。這是我的最後一個機會，去將我的夢想、我們的夢想實現！」

美斯由17歲升上巴塞隆拿一隊，再從朗拿甸奴手中接棒巴塞隆拿10號球衣，成為隊中靈魂，然後開展了他的足球神話，屢獲殊榮屢創紀錄。可惜被球王馬勒當拿視為「完美接班人」的美斯，無論怎樣努力卻在過往16年都與世界盃冠軍擦肩，不少讀者也詢問筆者美斯是否真的被魔咒纏身？還是潛意識在作祟？

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根據心理分析，每個人的潛意識都埋藏着不同的情意結 (Complex)，其中的一種就是「約拿情結」(Jonah Complex)，它是美國著名心理學家馬斯洛提出的一個心理學名詞，所謂「約拿情結」就是對成功的恐懼。人不僅害怕失敗，同時也害怕成功。我們既想取得成功，可惜當面臨成功時，心裡卻又可能變得十分迷惘。是否美斯內心深處其實是害怕成功而不是失敗？

「約拿」是聖經裡面的一位人物，神最終給於他一個光榮的任務，就是要約拿去赦免尼尼微城人的罪行。這本是一項崇高的使命和很高的榮譽，可惜約拿推卻這個任務逃跑了，他經過自我懷疑和反復思慮，最終悔改並完成了他的使命。現時的美斯與聖經中的約拿非常相似，他只差一步就能成為世界盃冠軍。他過往所謂的被魔咒纏身現象，筆者會解讀為「約拿情結」在作祟。

約拿情結讓我們明白每個人不僅逃避自己的低谷，同時也會逃避自己的高峰。想獲得成功，除了要付出努力之外，還要面對跟隨成功所帶來的巨大變化。在2021年美洲國家盃，美斯所屬的阿根廷在決賽擊敗巴西奪得冠軍，終於終結了美斯長達16年的國家隊冠軍荒。這是否意味着在那一刻他已經突破了內心的約拿情結？

美斯的神級表現，令阿根廷距離冠軍只有一步之遙，無論結果怎麼樣，毫無疑問美斯已是當代足球史上最出色的球王。美斯最終能否圓夢，還是會留下遺憾？關鍵在於美斯能否克服潛意識中的約拿情結，如果成功突破，那麼問鼎世界盃冠軍寶座必定指日可待，在決賽當日相信我們心中的疑惑就能解開。全世界喜歡美斯的人，相信都希望他能締造歷史，畫上完美句號！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為〈美斯心中的約拿情結〉。

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