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【父母之道】當孩子甚麼也不跟你說　鄧藹霖︰爸媽只懂從他們角度判斷事情

育兒經 17:58 2022/12/15

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當孩子甚麼也不跟你說，父母也要檢討。（《青春本我》劇照）

我忍不住嘰咕笑起來，兒子剛傳來的搗蛋照委實太搞笑了。身旁的媽媽友人卻一臉狐疑，她溫婉地問︰「你有乜嘢辦法令兒子乜嘢都肯跟你講呢？」

我愣住了，瞬間不懂得該從何說起。我反問她︰「你覺得阿仔乜都唔同你講咩？」

媽媽點頭，眉頭蹙得緊緊。她形容八歲獨子像個啞巴，嘴唇像鎖上拉鏈，姑勿論她是如何呃怎樣氹，兒子都是將事憋得密密的，不願意跟她傾訴。

我跟媽媽說，孩子不肯跟爸媽吐心事，原因繁多。其一，若他估計到假如告知爸媽後，他們不僅幫不上忙，還會反過來責罵他的話，他才不會這麼笨告訴你。

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譬如有孩子告訴媽媽，他在校被老師罰，但其實他是被冤枉的。媽媽不問因由，卻將孩子罵得狗血淋頭︰「老師個個唔罰就罰你，擺明就係你抵死，仲想抵賴？」於是，孩子便學懂了，即使有事也不要讓媽媽知道，免煩。

又有孩子深感爸媽不了解他們，爸媽只懂從他們角度判斷事情，說了也沒用，不如不說。又譬如孩子表示她不想學小提琴了，媽媽則滔滔不絕地呻自己童年窮，想學琴也沒機會，卻沒有嘗試了解女兒此刻的心事。

媽媽搖搖頭，表示這並非他們的情況。我問她，最後一次兒子跟她說話是甚麼內容？她說︰「佢話好驚數學老師，佢好惡！」「那你如何回答？」「我咪話阿爸識校董，叫佢炒咗個老師囉！」最怕爸媽搞大龍鳳的孩子，保證甚麼也不會跟你說。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「為甚麼孩子甚麼也不跟你說？」。

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撰文 : 鄧藹霖

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