【台灣旅遊】嚴選10大台灣必買手信　全台一家分店大受當地人歡迎

▲ TOPick為大家嚴選10大台灣手信。

台灣雖然未有開放自由行，不過已開放予香港旅行團入境，入境限制比以往較低。相信大家都很懷念台灣的美食，今日TOPick搜羅十大台灣手信，包括鳳梨酥、太陽餅、蛋卷等等，讓大家在等待台灣開關之時做好準備，紀錄台灣必買手信！

1. 佳德糕餅

▲ （圖片來源：官網）

佳德糕餅創立於1975年，除左受外國人歡迎，當地人也十分喜愛，是台灣最受歡迎的鳳梨酥名店之一。鳳梨酥皮薄餡多、鬆香、不黏牙。除了鳳梨酥，他們還售賣牛奶酥餅、太陽餅及蔥軋餅等等，全台灣只有一家分店，每天都會大排長龍！

2. 快車肉乾

▲ （圖片來源：官網）

快車肉乾是台灣必買手信之一，豬肉乾採用新鮮豬後腿肉，以釀造18天的家傳古早味醬油醃製而成，再用高溫烘烤。除了厚片豬肉乾，還有薄餅有如脆片般的烘焙方式豬肉乾，爽脆香酥。

3. 青鳥旅行

▲ （圖片來源：官網）

青鳥旅行主要售賣「灌餡蛋捲」，一對90後兄妹所創立。於2015年首度推出「爆餡肉鬆蛋捲」，2018年再推出甜心系列的「芝麻沙沙蛋捲」與「花生粒粒蛋捲」，直到2020年，還推出「醇黑真巧蛋捲」、「鐵觀音真巧蛋捲」、「伯爵真巧蛋捲」、「抹茶真巧蛋捲」，提供不同餡料的蛋捲。

4. 小潘蛋糕坊

▲ （圖片來源：官網）

小潘鳳凰酥的內餡是傳統冬瓜餡，店舖一向都大排長龍，還會售賣新鮮即製的鳳凰酥，鳳凰酥添加了鹹蛋黃，微鹹的蛋黃搭配冬瓜鳳梨內餡，又鹹又甜。大家可以加熱後再享用，香氣十足，將味道升級！

5. 大甲師

▲ （圖片來源：官網）

台灣特有的芋頭手信，大甲師的芋頭酥口感綿密，內有煙韌Q彈的麻糬，還有鹹蛋奶黃流心餡及花生味選擇，大家吃前可以先烘烤，增加流心效果，去台灣旅遊的大家，不妨購買大甲師的芋頭流心酥！

6. 睿睿古早小舖

▲ （圖片來源：官網）

睿睿古早小舖位於金山老街，是金山老街的小吃特產。親自製做手工古早味麻糬、牛軋餅、古早餅、涼糕等等。現場還有老闆即做的商品，價錢便宜又好味！

7. 坂神本舖長崎蛋糕

▲ （圖片來源：candylife部落客）

去台中的話，絕對不能「放過」坂神本舖的長崎蛋糕！每天都幾乎有人排隊，絕對是送禮之選，價錢便宜，蛋糕甜而不膩，只有一家分店，位於台中第二市場的對面，蛋糕共有5種尺寸選擇，不過要留意保存期限只有大約五天，最好在最後一天才購買回港。

8. 香帥蛋糕

▲ （圖片來源：官網）

香帥蛋糕以扎實的芋頭蛋糕大受台灣當地人喜愛，當中經典的芋頭蛋糕是最受歡迎，以「Q彈鬆軟的蛋糕體」，搭配爆漿濃郁芋泥餡。除了芋頭口味，還有朱古力、芝麻、紅豆味等等的蛋糕選擇。

9. 如邑堂

▲ （圖片來源：官網）

去台灣又怎可以少得買太陽餅？如邑堂的太陽餅蟬聯五屆全國太陽餅第一名，是遊客必備手信之一，研發出65:35的黃金皮餡比，以減糖55%、降低甜度等創造出太陽餅，多達8款口味。

10. 聖保羅Q餅

▲ （圖片來源：官網）

聖保羅Q餅是台灣嘉義手信，榮獲十大伴手禮首獎，有不同口味選擇，Q餅餡為蛋黃、肉脯、芝麻，或是松子Q餅內有松子搭配麻糬、紅豆泥，以及阿里山Q餅以黑芝麻及香農芝士松子為餡料。

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責任編緝：蕭雅文