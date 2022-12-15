【Netflix劇集】《星期三》掀起哥德風潮　Jenna Ortega靠4大穿搭元素做暗黑系女神

▲ Netflix劇集《Wednesday》掀起暗黑哥德風潮。

Netflix黑色幽默美劇《Wednesday》（星期三）由荷里活導演添布頓（Tim Burton）以經典劇集《愛登士家庭》角色作為藍本改編而成，自播放以來一直穩居榜首，創下驚人佳績打破《Stranger Things》（怪奇物語）成全球最多人收看的英語劇集。

飾演Wednesday的女主角Jenna Ortega一炮而紅，除了連百變天后Lady Gaga也模仿她於劇中的詭異跳舞場面，其劇中暗黑造型紛紛成為女生們今季追捧的時裝指標，掀起一股gothic哥德風熱潮。

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1. 經典小黑裙

愛登士一家只會穿著暗黑色調的服裝，對顏色「敏感」的Wednesday，僅襯以白色作搭配。經典白領碎花小黑裙，雖然並非出現多次，但足已令觀眾留下深刻印象。不少購物網店均有同款洋裙發售，其中Amazon更賣到缺貨，認真誇張。

另一條相似的碎花套裝，由於外套與長裙採用同一圖案，看起來會沒太層次感。所以謹記要挑選較為貼身的外套，營造突顯修身線條的效果。

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2. 華麗紗裙

Wednesday出席舞會時，穿上「小手」為她準備的華麗黑色紗裙。薄紗荷葉邊衣袖，與下襬的一層層蛋糕裙設計，就似公主的反派角色，暗黑中帶著優雅魅力。這條紗裙為法國品牌Alaïa 2020秋冬系列的作品。

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3. 橫間或條紋

黑白配色常建於橫間上，Wednesday與其弟一樣曾穿著橫間上衣，有如漢堡神偷的影子。

Wednesday在校園內所穿著的校服，都有別於一般同學的紫色調。特製黑灰色條紋校服，在她的孖辮子髮型襯托下，零舍出眾奪目。

4. 格子

黑白格子滲透濃厚哥德及搖滾韻味。除了橫間，Wednesday私下的休閒造型大多數為格子圖案，對比白領小黑裙及條紋校服，較為casual得多，無意中散發一點點鄰家女孩的感覺。

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責任編緝：馮雪怡