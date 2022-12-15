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【腸胃炎】假期多飯局小心腸胃炎　醫生列7個情況要睇急症

醫生診症室 18:41 2022/12/15

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

假期多飯局小心腸胃炎，醫生列7個情況要睇急症。

今年節日「檔期」非常緊湊，聖誕新年後，一月尾便是農曆新年。每逢冬天的長假日，不少病人因各式各樣的腹痛而入醫院看急診。腹痛成因眾多，很多人佳節狂歡沒有注意飲食，「禍從口入」。但是，醫生必須細心查找腹痛根源，作出適當治療。

腸胃炎可由細菌或病毒引起，都可引起腹痛。冬天是病毒活躍的季節，最常見病毒包括諾如病毒（Norovirus）和輪狀病毒（Rotavirus），如果生熟食物沒有分開處理，很容易交叉感染；食物，特別是貝殼類海產或是盆菜沒有徹底煮熟和翻熱，都很容易中招。

病毒性腸胃炎症狀包括水樣腹瀉、胃痙攣、噁心、嘔吐、發燒等症狀。一般人可自行病癒，但幼童、長者、體弱人士必須小心，病毒性腸胃炎可令患者脫水，有死亡風險。因此，患者必需注意補充水分。

何時需要急診？

通常病毒性腸胃炎都可以自行痊癒，不過，如果出現以下情況，便要留意，甚至看急診及早接受治療，例如：

1. 24 小時不能排尿

2. 嘔吐或腹瀉持續兩天以上

3. 吐血

4. 出現脫水 — 脫水症狀包括過度口渴、口乾、深黃色尿、少尿或無尿，以及重度虛弱、頭暈或頭暈目眩

5. 大便出血

6. 嚴重胃痛

7. 高燒

很多時，這類病人因症狀嚴重，同時有脫水情況，需在急診中心「吊鹽水」，以補充流失的水分。

避免接觸病毒

由於病毒性腸胃炎屬高傳染性，必須留神，預防病毒傳播：

1. 處理食物、進食前、如廁後，必須清洗雙手

2. 清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須徹底洗潔雙手

3. 使用1：49稀釋家用漂白水清洗和消毒染污的地方及物件；

4. 在家中，使用各自的個人物品。避免共用餐具、水杯和碟。不要共用毛巾。

5. 海鮮及貝殼類海產必須徹底煮熟後進食

除了注意衛生外，父母可為子女接種輪狀病毒疫苗。疫苗分3劑，分別於嬰兒2個月大、4個月大和6個月大時接種。

香港港安醫院—司徒拔道 駐院急症科及危重病學顧問醫生高曉輝。

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撰文 : 高曉輝 香港港安醫院—司徒拔道 駐院急症科及危重病學顧問醫生

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