【潤肺湯水】冬日潤肺養膚　5款清潤湯水減燥熱積聚

▲ 冬日潤肺養膚，5款清潤湯水減燥熱積聚。

氣溫急降，身體容易寒冷及乾燥。本港註冊中醫師何慧欣推薦5款滋潤湯水，對抗乾燥天氣及身體燥熱。

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何醫師指出，嚴寒下，咽喉及皮膚都特別容易乾燥，僅在皮膚表面塗潤膚產品並不足夠。最理想的辦法，是由内滋養身體，令身體有充足水份，才不會經常感到乾燥。而中醫認為「肺主皮毛」，因此何醫師建議，可以多選擇白色、入肺經的食品。滋潤肺部的食物，可以滋潤身體肌膚，例如進食沙參、麥冬、玉竹、無花果、杏仁、馬蹄、雪耳等，都會起到作用。

另外，不少人喜好在冬日打邊爐。但何醫師提醒，如果經常打邊爐，容易令身體上火燥熱，尤其選擇較惹味的麻辣湯底，及進食較多肉類，例如牛、羊等屬溫熱的肉類；加上一整晚都圍在火鍋旁邊，這些都有機會令身體進一步積熱。

5款清潤湯水減少燥熱

何醫師特別介紹5款清潤湯水，不僅適合在身體燥熱時飲用，更可以作為火鍋湯底，減少打邊爐時的燥熱情況。另外，平日捱夜比較多、喜歡吃辛辣煎炸的食品，容易感覺口乾舌燥、聲沙的人士，也非常適合飲用。不過，若屬於陽虛體質或容易肚瀉的人士，飲用以下5款湯水前，需要另行諮詢中醫師的意見。

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責任編輯：張沛