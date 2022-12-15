  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潤肺湯水】冬日潤肺養膚　5款清潤湯水減燥熱積聚

保健美顏 18:26 2022/12/15

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

冬日潤肺養膚，5款清潤湯水減燥熱積聚。

氣溫急降，身體容易寒冷及乾燥。本港註冊中醫師何慧欣推薦5款滋潤湯水，對抗乾燥天氣及身體燥熱。

最新影片：

何醫師指出，嚴寒下，咽喉及皮膚都特別容易乾燥，僅在皮膚表面塗潤膚產品並不足夠。最理想的辦法，是由内滋養身體，令身體有充足水份，才不會經常感到乾燥。而中醫認為「肺主皮毛」，因此何醫師建議，可以多選擇白色、入肺經的食品。滋潤肺部的食物，可以滋潤身體肌膚，例如進食沙參、麥冬、玉竹、無花果、杏仁、馬蹄、雪耳等，都會起到作用。

另外，不少人喜好在冬日打邊爐。但何醫師提醒，如果經常打邊爐，容易令身體上火燥熱，尤其選擇較惹味的麻辣湯底，及進食較多肉類，例如牛、羊等屬溫熱的肉類；加上一整晚都圍在火鍋旁邊，這些都有機會令身體進一步積熱。

5款清潤湯水減少燥熱

何醫師特別介紹5款清潤湯水，不僅適合在身體燥熱時飲用，更可以作為火鍋湯底，減少打邊爐時的燥熱情況。另外，平日捱夜比較多、喜歡吃辛辣煎炸的食品，容易感覺口乾舌燥、聲沙的人士，也非常適合飲用。不過，若屬於陽虛體質或容易肚瀉的人士，飲用以下5款湯水前，需要另行諮詢中醫師的意見。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

相關文章

【暖身食物】身體代謝差長期手脚冰冷　9種產熱爆汗食物提高代謝力
17:51 2022/12/14
【暖身食物】身體代謝差長期手脚冰冷　9種產熱爆汗食物提高代謝力
【減肥大作戰】入冬吃煲仔飯暖身　8款常見煲仔飯熱量排行榜
11:06 2022/12/08
【減肥大作戰】入冬吃煲仔飯暖身　8款常見煲仔飯熱量排行榜
【活得健康啲】認清沐浴露致敏成分　皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士
17:32 2022/11/17
【活得健康啲】認清沐浴露致敏成分　皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士

你可能感興趣

【暖身食物】身體代謝差長期手脚冰冷　9種產熱爆汗食物提高代謝力
17:51 2022/12/14
【暖身食物】身體代謝差長期手脚冰冷　9種產熱爆汗食物提高代謝力
【減肥大作戰】入冬吃煲仔飯暖身　8款常見煲仔飯熱量排行榜
11:06 2022/12/08
【減肥大作戰】入冬吃煲仔飯暖身　8款常見煲仔飯熱量排行榜
【活得健康啲】認清沐浴露致敏成分　皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士
17:32 2022/11/17
【活得健康啲】認清沐浴露致敏成分　皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士

最新專欄文章

【暖身食物】身體代謝差長期手脚冰冷　9種產熱爆汗食物提高代謝力
2022/12/14
【暖身食物】身體代謝差長期手脚冰冷　9種產熱爆汗食物提高代謝力
【護肝食物】熬夜嗜甜易患脂肪肝　營養師推介15種護肝排毒食物防肝癌
2022/12/12
【護肝食物】熬夜嗜甜易患脂肪肝　營養師推介15種護肝排毒食物防肝癌
【尿滲問題】女性尿失禁嚴重或致尿道感染　醫生揭3大失禁類別及高危人士
2022/12/09
【尿滲問題】女性尿失禁嚴重或致尿道感染　醫生揭3大失禁類別及高危人士
【濕疹治療】26歲女打疫苗後濕疹惡化　中醫治療1個月恢復光滑皮膚
2022/12/09
【濕疹治療】26歲女打疫苗後濕疹惡化　中醫治療1個月恢復光滑皮膚
【減肥大作戰】1杯熱朱古力肥過漢堡　5款懶人必備低卡可可沖劑
2022/12/08
【減肥大作戰】1杯熱朱古力肥過漢堡　5款懶人必備低卡可可沖劑
養生 美容 食譜 健康問題 火鍋 中醫

最高瀏覽

【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
今日 12:04
【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
16:47 2022/12/14
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈
19:48 2022/12/14
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈