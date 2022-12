獲奧斯卡最佳動畫長片、金球獎最佳動畫、權威電影雜誌《Empire Magazine》評選為史上最佳動畫的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)推出續集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)。

影片將於明年6月上映,不過最新預告片亦在昨日(12月14日)推出。

從預告中所見,Miles Morales與Gwen Stacy兩人回歸,其他宇宙的Spider-ManSpider-Man聯手,齊力追逐Miles Morales。

此外,已故的Stan Lee也再度客串登場演雜貨店老闆,相信粉絲屆時在大銀幕見到這位「蜘蛛俠之父」,將會十分感動。