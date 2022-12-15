【貼錢中伏】男生花錢請PTGF變「買一送一」 約會結局令人崩潰

▲ 其實這個單親媽媽可能很等錢用，不過男生也是慘。

聖誕節滿街都是一雙一對，單身狗認真虐心！有台灣男生就不想過Lonely Christmas，於是花錢在網上請了兼職女友(PTGF)一起過聖誕，體驗一下手牽手約會，點知結局不似預期，更令人大感崩潰！

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該男網民在Dcard討論區以「白痴哦，誰會帶小孩來見約會對象」為題發文，表示自己想找女生逛新北市耶誕城，但無奈在網上找了兩個星期都沒有合適的對象，男生只好在網上找有沒有類似一日女友的東西，打算花錢買快樂。

到了約會當天，男生因為太久沒有跟女生約會，心情期待又緊張，更提前10分鐘就到了，他遠遠看見一個女生牽著一個小孩向他方向走過去，更已經戴好發光的貓耳，他以為女生是要問路，怎料原來是約會的女生，她說小女孩是她的姪女，但他聽到叫她做媽媽。

男生非常錯愕，但當天就真的帶著他們逛耶誕城，他說「但畢竟錢也花下去了 所以就只好認命想說那就一起逛好了 」，不過小孩就不太合作了，「帶懂事聽話的小孩就算了帶這什麼惡魔，不是喊累想回家就是一直要尿尿拉屎，一點浪漫戀愛的感覺都沒有。」

但男生都起了同情的心，「這女生也才24歲就當單親媽媽了 我也是覺得很辛苦」。不過男生都覺得自己好慘，「我這輩子都沒逛過耶誕城，今年好不容易從台東上來台北生活，其中一個願望清單就是跟漂亮妹子一起浪漫逛耶誕城，都已經花錢了 我這小小的願望居然這麼難以實現嗎。」最後小朋友就要便便，連表演都沒有看約會就結束了。

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責任編輯︰王明芳