【運動型女神】譚旻萱分享選禮物心水　Mandy Tam期待出埠旅行

本地口罩品牌與張敬軒、許廷鏗、，以及《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，此外還有日本藝術家Masanori Ushiki與本地藝術創意單位ARTDICTED合作，推出多款限量版口罩、消毒噴霧套裝及一系列限量精品。

該品牌為隆重其事，更特意邀運動型女神譚旻萱 (Mandy) 今日（12月15日）率先預覽多款產品。

禮物實用為重

有「港版朴敏英」之稱的Mandy甫到現場便十分興奮：「最近正煩惱於為親朋好友準備聖誕禮物，奈何工作行程緊湊，一直未有機會，正好今日可以藉著工作選購，十分期待。」

被問到選擇禮物的準則，Mandy坦言實用最重要：「除非明確知道對方心目中想要收到的禮物，否則我送禮一概以實用為主。」因此她表示選該品牌的口罩聖誕套裝及納米消毒噴霧套裝作禮面。

同時，她表示會選購即棄旅行枕袋套裝、旅行床單套裝和座椅套，直言：「已差不多3年沒有外遊，一定要好好為接下來的旅遊計劃做好準備！」而在場的經理人更打趣囑咐Mandy要節制點，不然會把是次工作的酬勞都花光，惹得Mandy和現場工作人員哭笑不得。

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