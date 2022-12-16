【玩具開箱】聖誕精選7大新玩具開箱　LEGO特技車PlayDoh咖啡店激發創意

▲ 聖誕精選7大新玩具，當然不少得大熱的LEGO和PlayDoh等。

聖誕節就快到喇！小朋友最期待收聖誕禮物，拆開包裝見到玩具就最開心！不過，市面上的玩具款式林林總總，爸媽們可以參考以下7件新款玩具，有音樂類、Play-doh、積木及合家歡的大富翁，可能有一款適合你的小朋友。

玩具有助發掘小朋友的潛能及小手肌發展，10優港姐麥明詩的媽媽麥何小娟女士曾分享過，當年她讓女兒玩多款玩具，剌激到女兒大量感官，對她往後的發展大有幫助！所以爸媽們不必吝嗇讓孩子玩玩具。

培樂多Play-Doh繽紛咖啡店套裝

第一款小朋友必備的玩具是泥膠，適合3歲以上玩，有助提升小朋友對色彩形狀的感知，並訓練手眼協調及發揮創意。著名泥膠品牌培樂多Play-Doh新推出「廚房創作系列——繽紛咖啡店玩具套裝」，內有一部玩具咖啡機，可以製作泥膠咖啡、茶、凍飲或仿真冰沙，機身上面還有很多模具可以整配料，把飲品裝飾到五彩繽紛。

售價︰$219.9（a）

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LEGO黑猩猩俯衝特技大圓環

樂高積木是小朋友最愛玩具之一，可以訓練小朋友的創意及專注力。最歡迎的LEGO積木今個聖誕精選了多款產品，當中包括City系列的黑猩猩俯衝特技大圓環（60338）及迪士尼公主系列終極冒險城堡（43205），可以買給一仔一女。前者最啱特技車迷，拼砌出環形跑道及斜坡，並有特技單車及3個人仔，砌成後可上演一場飛車比賽！

售價︰$499（a、b）

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LEGO迪士尼公主終極冒險城堡

而迪士尼公主系列終極冒險城堡多達698零件，包括5位公主，包括美人魚（Ariel）、慕安娜（Moana）、長髮公主（Rapunzel）、白雪公主（Snow White）和蒂安娜（Tiana） ，以及5隻動物，可以玩角色遊戲。而整座城堡有4層樓、5間臥室、一個慶祝蛋糕、一個動物遊樂場和一把鑰匙，城堡更可以打開、鎖上，設計仔細，擺放出來非常美觀。

售價︰$899（a、b）

▲ 小朋友要砌完整個公主城堡要花不少時間，家長可以乘機MeTime。（湛斯雅攝）

HAC Block兒童方塊積木組

除了LEGO之外，坊間還有各種大小的積木玩具，家長可考慮讓年幼子女玩日本出品的HAC Block兒童方塊積木組，內有65塊較大型的建築類組件，包括長方帶孔積木、車輪、長短螺絲、螺絲帽及螺絲批等安裝小工具，可以自由組裝車輛、飛機、風車等，玩法多變，售價亦相宜，屬抵玩之選！

售價︰$148（c）

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銷售點︰

（a）玩具“反”斗城

（b）LEGO專門店

（c）LOG-ON

（d）J SELECT

另外3款玩具包括新大富翁、音響玩具，即睇【下一頁】

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記者︰林綺玲