【放寬防疫】撤黃碼後搜尋來港航班大增　韓日泰來港最感興趣

▲ 隨著全球入境檢疫放寬，旅遊開始復常。（資料圖片)

港府本周二（13日）宣佈，昨日（14）起撤銷入境首3日「黃碼」，只保留機場「檢測待行」及抵港後第2日進行核酸檢測，以及抵港後首5日快測。攜程集團旗下Trip.com最新統計發現，該網站當日錄得入境香港航班搜索量較去年同期增長2,004%，其中由5個地點來港的航班最多，分別是曼谷、東京、台北、首爾和大阪，以首爾來港的航班搜索量與上周同日（6日）相比增長最多，升幅達908%；其次是大阪、東京、曼谷，分別升667%、641%、616%，而台北就升233%。

至於較多港人定居，或較常有商務旅客來港的目的地，該等地區的入境香港航班搜索量亦與上周同日（6日）相比，有顯著增長：

1) 溫哥華：152 %

2) 多倫多：186%

3) 倫敦：105%

4) 紐約：96%

5) 悉尼：114%

6) 新加坡：403%

7) 北京：264%

8) 上海：108%

此外，由外國至香港中轉、往中國內地航班的搜索量，在本周二（13日）當日，與上周同日（6日）相比，有89%增長。Trip.com表示，相信未來數月出入境需求將持續上升，旅遊業將快速復甦。

另外，攜程集團昨公佈今年第3季度業績指出，海外報復性旅遊需求已大部分釋放後，海外市場持續增長，朝著全面復甦邁進。第3季國際平台的海外酒店預訂較2019年增長45%，連續三季度超過2019年水平。

該集團的國際平台整體機票預訂量同比增長超過100%，其中亞太地區的機票預訂量較2021年同期增長超過400%，預計該勢頭將延續到第4季，屆時希望能超過2019年水平。

至於海外酒店預訂亦較2019年增長超過45%，其中海外市場的本地酒店預訂較2019年增長300%。旅遊復甦表現較佳的市場，包括印尼、馬來西亞、香港、韓國、阿聯酋、美國和英國，相關地區的酒店預訂量，均較2019年有三位數增長。

該集團展望第4季度及未來，內地進一步放寬疫情管控，包括在進入大多數公共場所和跨地區旅行取消查驗健康碼和核酸陰性證明，取消入境航班熔斷機制等；在海外市場方面，未來幾個季度或有更好的表現。

攜程集團聯合創辦人、董事會執行主席梁建章表示，今年第三季度，全球市場繼續朝著常態化方向發展；在夏季旅遊需求的驅動下，歐洲、中東地區和非洲、以及美洲地區保持了強勁的增長勢頭。隨著越來越多的市場重新開放以及解除防疫管控的措施，整個亞太地區的旅遊活動也迅速反彈，對全球旅遊業的長期前景和未來機遇感到興奮。

攜程集團首席執行官孫潔亦指出，內地酒店預訂量較去年呈正增長，幾乎完全恢復到新冠疫情前的水平，該集團的收入和利潤率都有顯著改善。

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責任編輯：吳雋妍